Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

В Европе опасаются возобновление закупок российского газа.

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Трамп и Путин могут заключить "экономическую сделку", в Восточной Европе опасаются сценария - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

В Восточной Европе опасаются, что Трамп заключит "сделку" с Путиным по Украине

США уже отменяют некоторые санкции против РФ

Обсуждается сотрудничество США и РФ в вопросах поставок газа в Европу

В странах Восточной Европы растут опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может предложить главе Кремля Владимиру Путину масштабные уступки и договоренности в сфере экономики в обмен на завершение войны против Украины.

"Экономическая сделка ради мира"

В материале Politico говорится, что дипломаты, эксперты и работники энергетической отрасли опасаются разрушению со стороны Трампа экономического "огневого кольца" вокруг России. Такой шаг поставит под удар американскую индустрию сжиженного природного газа.

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"Единственная вещь, которая может остановить стремительный рост LNG-индустрии США - это возобновление поставок энергоресурсов из России", - считает бывший посол США в Украине, экс-руководитель энергетического бюро Госдепа Джеффри Пайетт.

Угроза восстановления закупок газа из России

Как пишут журналисты, несмотря на то, что газопроводы из России в ЕС не запущены, некоторые санкции уже ослабляются, а отдельные политики в Европе не исключают возвращения к закупкам газа от Кремля.

В частности, инвесторы из США обсуждают возможное партнерство в РФ по возобновлению поставок газа в Германию.

"Нас беспокоит перспектива возвращения российской энергетики и неопределенность позиции США. Впрочем, мы надеемся, что сможем убедить, что это - большая ошибка", - сказал анонимно один из представителей стран Восточной Европы.

Газопроводы из россии в Европу / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа и пошлины против партнеров России – новости:

Как сообщал Главред, Трамп поставил России новый ультиматум 28 июля: 10-12 дней вместо 50-ти. Если Кремль за этот период не достигнет мира с Украиной, экономических партнеров РФ ждут санкции.

Впрочем, Трамп уже объявил о пошлинах в 25% с 1 августа для Индии. Причина – высокие торговые барьеры со стороны Нью-Дели и покупка энергоресурсов у России.

Государственные НПЗ Индии на фоне угроз Трампа ввести пошлины в 100% уже отказываются от российской нефти. Компании ищут замену "черному золоту" в странах Ближнего Востока и Западной Африке.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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