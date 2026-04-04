Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Суть останется той же: Буданов заявил, что не стоит ждать "чуда" от реформы ТЦК

Сергей Кущ
4 апреля 2026, 00:30
Пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно, считает глава ОП.
Буданов заявил, что не стоит ждать "чуда" от реформы ТЦК
Буданов заявил, что не стоит ждать "чуда" от реформы ТЦК / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Глава Офиса Президента УкраиныКирилл Буданов прокомментировал возможные изменения в сфере мобилизации и работы ТЦК.

Он утверждает, что нынешний процесс хаотичен, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно, пишет "Суспильне".

видео дня

"Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее - не очень хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны прийти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - заявил Буданов.

Также он отметил, что не стоит ожидать "чуда" от смены названий или формата работы ТЦК, ведь суть процесса останется прежней. Он заявил, что от смены названия ТЦК ничего не изменится.

Минобороны анонсировало изменения в мобилизации после трагедии во Львове

В четверг, 2 апреля, во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий ударом в шею было нанесено смертельное ранение военнослужащему ТЦК и СП. На фоне этой трагедии Минобороны анонсировало изменения в мобилизации.

В Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

В ведомстве, комментируя убийство военнослужащего ТЦК во Львове, подчеркнуло, что Украина сейчас держится на военных, в том числе и тех, которые не выполняют боевые задачи.

Также в Минобороны добавили, что тот, кто убивает военного - на фронте или в тылу - действует против интересов Украины и таких людей ждет необратимое наказание.

"Система мобилизации нуждается в изменениях, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство", - подчеркнули в министерстве.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Напомним, что на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко объяснила, что военные и ТЦК не могут требовать этого, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Кирилл Буданов
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять