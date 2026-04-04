Суть останется той же: Буданов заявил, что не стоит ждать "чуда" от реформы ТЦК

Глава Офиса Президента УкраиныКирилл Буданов прокомментировал возможные изменения в сфере мобилизации и работы ТЦК.

Он утверждает, что нынешний процесс хаотичен, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно, пишет "Суспильне".

"Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее - не очень хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны прийти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - заявил Буданов.

Также он отметил, что не стоит ожидать "чуда" от смены названий или формата работы ТЦК, ведь суть процесса останется прежней. Он заявил, что от смены названия ТЦК ничего не изменится.

В четверг, 2 апреля, во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий ударом в шею было нанесено смертельное ранение военнослужащему ТЦК и СП. На фоне этой трагедии Минобороны анонсировало изменения в мобилизации.

В Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве, комментируя убийство военнослужащего ТЦК во Львове, подчеркнуло, что Украина сейчас держится на военных, в том числе и тех, которые не выполняют боевые задачи.

Также в Минобороны добавили, что тот, кто убивает военного - на фронте или в тылу - действует против интересов Украины и таких людей ждет необратимое наказание.

"Система мобилизации нуждается в изменениях, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Напомним, что на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко объяснила, что военные и ТЦК не могут требовать этого, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

