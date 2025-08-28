Укр
Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

Марина Иваненко
28 августа 2025, 15:06
Тавры, древний народ Крыма, оставили после себя тайны. Они упоминаются Геродотом и известны жестокими ритуалами, а их исчезновение стало одной из самых больших загадок.
Кто такие тавры?
Кто такие тавры / Коллаж: Главред, скриншоты

В украинской истории есть народы, чья судьба окутана тайной, а их существование больше напоминает легенду. Одним из таких народов были тавры, которые населяли горы и предгорья Крымского полуострова. Упоминания о них встречаются в античных источниках - от Геродота до Еврипида. Там они предстают как дикий и воинственный народ, известный своими жестокими обычаями. Археологические находки помогают лучше понять их культуру и быт, однако их исчезновение до сих пор остается неразгаданной загадкой. Тавры - живое напоминание о том, что Крымский полуостров всегда был перекрестком цивилизаций и культур. Главред расскажет подробнее.

Происхождение и территория проживания

Этническая принадлежность тавров - предмет научных дискуссий. Геродот и Страбон упоминают о них, но не дают детальных сведений о происхождении. Одни исследователи считают, что тавры - аборигены Крымского полуострова, которые заселили его еще до прихода индоевропейцев. Другие предполагают, что они могли мигрировать с Кавказа или Ближнего Востока, где существовал культ богини Танит. Из-за отсутствия письменных источников эти версии остаются лишь гипотезами.

Тавры занимали горные и предгорные районы южного Крыма. Их поселения располагались в труднодоступной местности, что затрудняло доступ завоевателям. Именно это позволяло им сохранять независимость, несмотря на постоянное присутствие более развитых цивилизаций - скифов и греков.

Культура, быт и обычаи

Археологические находки помогают воссоздать черты быта тавров. Они преимущественно занимались скотоводством и охотой, вели примитивное земледелие. Культура тавров, известная как Кизилкубинская, отличалась особым типом захоронений - в каменных ящиках, что свидетельствует об уникальных обрядах.

Наиболее впечатляющей чертой, которая закрепилась за ними благодаря греческим авторам (в частности Геродоту), были человеческие жертвоприношения. По свидетельствам, тавры приносили в жертву богине Деве (аналог Артемиды) захваченных пленных, особенно греков. Ритуал был жестоким: жертву забивали палками, а тело сбрасывали со скалы. Головы выставляли на сваи или над домами как обереги. Для греков это выглядело как варварство, однако для тавров имело глубокое ритуальное значение - защита от злых духов.

Взаимоотношения с соседями

Соседями тавров были греки и скифы, и отношения с ними часто оставались напряженными.

Для греков тавры были диким народом. Колонии на побережье, в частности Херсонес Таврический, постоянно конфликтовали с местным населением, защищая свои торговые пути и владения. Однако, несмотря на враждебность, существовала и торговля.

Скифы, доминировавшие в степях Северного Причерноморья, тоже имели непростые отношения с таврами. После возвращения из походов в Переднюю Азию между ними вспыхнули конфликты. Вероятно, скифы рассматривали тавров как источник рабов и ресурсов, что приводило к постоянным столкновениям.

Исчезновение и наследие

Историки до сих пор не знают, куда исчезли тавры. Их исчезновение с исторической арены - одна из самых больших тайн. Предположительно, они были ассимилированы скифами или сарматами, которые позже заселили Крым. Другая версия связана с постоянными войнами и конфликтами. Последние упоминания о таврах датируются I-II веками нашей эры, после чего они исчезают из письменных источников.

Об источнике: Ютуб-канал "Интересная история"

YouTube-канал "Цікава Історія" - это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Гороскоп на завтра 29 августа: Ракам - неожиданный подарок, Рыбам - трудности

09:16

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗВидео

09:09

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

