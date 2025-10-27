Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способ

Кратко:
Когда аварийные или плановые отключения электроэнергии, приходится искать разные способы, чтобы сделать свет в жилище. У многих возникает вопрос, можно ли зажечь лампочку, используя только батарейку. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас.
Автор YouTube-канала Артисты рассказала, как сделать свет дома при помощи светодиодных ламп и простых батареек-таблеток.
Как заставить лампочку светиться без электричества
Понадобятся светодиоды и батарейки
Для начала нужно приобрести несколько светодиодов, в которых есть маленькие лампочки. Их можно купить в магазинах, где продаются люстры и лампы, или же заказать в интернете.
Понадобятся и батарейки-таблетки. Такие батарейки очень популярны и продаются даже в супермаркетах. Мы можем помнить их по калькуляторам, часам, брелокам или игрушкам, там они часто используются.
Светодиоды и батарейки должны быть на 3 вольта.
Соединяем светодиоды с батарейками
Чтобы плотно соединить светодиоды с батарейками, автор советует использовать прищепку. Тогда будет плотный контакт и лампочки дадут яркий свет. При плохом контакте свет может быть слабым.
Устанавливаем светодиоды в нужное место в комнате
Такое освещение можно поставить в месте, которое нужно подсветить. Например, на столе на кухне или в углу комнаты. Получится бюджетное освещение на случай отсутствия электроэнергии.
Смотрите видео, как быстро и просто сделать свет в комнате при блэкауте:
