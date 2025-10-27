Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способ

Вы узнаете, как зажечь светодиодную лампочку с помощью батарейки, причем сделать это без усилий и за несколько минут.

Как зажечь светодиод с помощью батарейки-таблетки и прищепки / Скриншот YouTube

Чтобы получить свет, достаточно светодиодов, батарейки и прищепки

Свет можно сделать за пару минут

Когда аварийные или плановые отключения электроэнергии, приходится искать разные способы, чтобы сделать свет в жилище. У многих возникает вопрос, можно ли зажечь лампочку, используя только батарейку. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас.

Автор YouTube-канала Артисты рассказала, как сделать свет дома при помощи светодиодных ламп и простых батареек-таблеток.

Как заставить лампочку светиться без электричества

Понадобятся светодиоды и батарейки

Для начала нужно приобрести несколько светодиодов, в которых есть маленькие лампочки. Их можно купить в магазинах, где продаются люстры и лампы, или же заказать в интернете.

Понадобятся и батарейки-таблетки. Такие батарейки очень популярны и продаются даже в супермаркетах. Мы можем помнить их по калькуляторам, часам, брелокам или игрушкам, там они часто используются.

Светодиоды и батарейки должны быть на 3 вольта.

Соединяем светодиоды с батарейками

Чтобы плотно соединить светодиоды с батарейками, автор советует использовать прищепку. Тогда будет плотный контакт и лампочки дадут яркий свет. При плохом контакте свет может быть слабым.

Устанавливаем светодиоды в нужное место в комнате

Такое освещение можно поставить в месте, которое нужно подсветить. Например, на столе на кухне или в углу комнаты. Получится бюджетное освещение на случай отсутствия электроэнергии.

Смотрите видео, как быстро и просто сделать свет в комнате при блэкауте:

Об источнике: YouTube-канал Артисты Артисты – украинский YouTube-канал, тематика которого: сад, огород, обзоры покупок, кулинария и различные домашние советы. У канала более 154 млн просмотров, указано в описании.

