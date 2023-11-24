Эксперт рассказал о незаменимом продукте: чем полезна квашеная капуста

Главред расскажет, почему квашеная капуста - это суперпродукт для человека.

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Чем полезна квашеная капуста / коллаж: Главред. фото: скриншот ТикТок

Квашеная капуста - сезонный и многими любимый продукт. Однако кроме приятного вкуса она также ценна своей невероятной пользой, которую невозможно недооценить. Мы расскажем, кому не стоит есть капусту и в чем на самом деле её большой "плюс".

Чем полезна квашеная капуста

Фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал, чем полезна квашеная капуста. По его словам, уникальность квашеной капусты заключается в том, что этот продукт - это ферментированная клетчатка. В её составе есть и пребиотики и пробиотики. А это, как известно, очень важные составляющие для здоровья человека.

Продукты такого состава называют симбиотиками, они действительно являются уникальными, - добавляет эксперт. видео дня

Также квашеная капуста способна поднять уровень ацетилхолина, который, в свою очередь, усиливает перистальтику кишечника, выработку желудочного сока и некоторых ферментов поджелудочной. То есть, всё это будет помогать лучше усваивать пищу и полезные элементы из нее.

Что дает организму квашеная капуста

Помимо прочего, рассказывает эксперт по питанию, квашеная капуста повышает уровень молочной кислоты, которая пагубно влияет на вредные микроорганизмы.А вот полезные бактерии она не трогает. Также в этом продукте очень высокое содержание витамина С. В 100 мг капусты содержится около 700 мл витамина С, что в 10 раз больше суточной нормы.

Кому нельзя квашеную капусту

Несмотря на то, что этот продукт очень полезный и дешевый, у него всё же есть некоторые противопоказания. Капусту не стоит есть тем, у кого есть заболевания пищеварительной системы, особенно - в периоды обострения. Также почечная недостаточность - причина, по которой стоит уменьшить потребление квашеной капусты.

Больше о квашеной капусте смотрите в видео:

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