"Не надо искать оправдания извергам": Подоляк разнес слова Трампа по Крыму и НАТО

Никакие уступки Кремлю не могли предотвратить военного вторжения России в Украину, сказал Михаил Подоляк.
Заявление 45-го президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не напала бы на Украину в том случае, если бы Киев отказался от Крыма и Донбасса, является российским пропагандистским штампом. Москва все равно пошла бы в атаку, поскольку ее цель – уничтожение украинского государства. Не нужно искать оправдания извергам. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что РФ при любых обстоятельствах напала бы на Украину, поскольку ее целью является уничтожение государства.
"Россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!" — абсурдный российский пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание извергам", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Скандальные слова Трампа об "уступках" Украины по Крыму и НАТО
45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявил, что если бы Украина согласилась бы с аннексией Крыма и отказалась от курса на вступление в Североатлантический альянс, Россия бы на нее не напала.
По мнению американского политика, если бы он находился в кресле американского главы государства, то Путин не рискнул бы пойти на полномасштабное военное вторжение в Украину.
"Он не смог бы этого сделать, если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение", - подчеркнул Дональд Трамп.
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