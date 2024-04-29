Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

Сколько Украине нужно денег в будущем, зависит от того, какую войну ведет страна.

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В конце 2025 года Украина может снова остаться без оружия / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, defense.gov

Украина получила жизненно важный пакет военной помощи от США на 61 миллиард долларов. Его хватит примерно до конца следующего года. Но в конце 2025-го Украина может снова остаться без оружия. Как пишет Reuters, Киеву нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению страны-агрессора России.

Издание отмечает: даже если действующий президент США Джо Байден будет переизбран в ноябре 2024 года, ему будет трудно получить больше денег от Конгресса.

"А если Дональд Трамп вернется в Белый дом, американская поддержка Украины станет еще более нестабильной, учитывая предыдущее отсутствие приверженности кандидата от Республиканской партии защите Киева", - пишут журналисты.

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"Многолетний план финансирования, напротив, будет иметь несколько преимуществ. Для начала это обеспечило бы некоторую страховку от политических колебаний в США. Это также повысит моральный дух украинцев и придаст западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - говорится в статье.

Reuters отмечает, что расчеты российского диктатора Владимира Путина тоже могут измениться, если бы он думал, что Украина сможет продержаться еще много лет.

"Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не сможет вернуть себе большую территорию, потому что это будет означать нападение на хорошо защищенные позиции России в то время, когда Украине трудно вербовать новых солдат. Но он, возможно, сможет заключить мирное соглашение, занимая более сильную позицию, или заморозить конфликт, подобно тому, как Северная и Южная Корея приостановили войну 71 год назад", - считают журналисты.

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Надолго ли Украине хватит оружия США

Как подсчитал Кильский институт мировой экономики, в прошлом году США и Европа выделили Киеву 88 миллиардов евро помощи, из которых 47 миллиардов евро – это военная поддержка, а остальные – финансовая и гуманитарная помощь.

Сколько Киеву нужно денег в будущем, зависит от того, какую войну он ведет. Оборонительная кампания стоила бы дешевле, чем попытка выгнать Россию с оккупированной территории. Но учитывая, что Кремль наращивает собственные военные расходы, Украине в будущем, вероятно, ежегодно понадобится по крайней мере столько же - то есть 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками в 2023 году.

По данным Кильского института, по состоянию на конец февраля союзники Украины – преимущественно Европейский Союз – обязались, но еще не выделили 103 миллиарда евро. И теперь у Киева, вероятно, будет достаточно помощи, которой хватило бы до конца 2025 года.

Основной способ получить гораздо больше денег для Украины – это использовать российские активы на сумму около 320 миллиардов долларов, которые западные страны заморозили в начале войны. Идея состоит в том, чтобы конфисковать активы, использовать их для поддержки займа, который западные страны предоставили Украине, или передать Киеву генерируемые ими проценты.

Хотя это поможет, но не изменит ситуацию, поскольку финансирования Украины хватит менее чем на полгода.

"Получение Киевом 320 миллиардов долларов – это другое предложение. Это финансировало бы войну, по крайней мере, до конца 2028 года. Хотя у Байдена сейчас есть полномочия конфисковать российские средства, лишь около 5 миллиардов долларов из активов находятся в Соединенных Штатах. Основная часть находится в странах Европейского Союза, имеющих законные сомнения в их конфискации", - говорится в статье.

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

26 апреля спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки уже начали поставки части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета военной помощи.

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