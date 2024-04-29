УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

Анна Ярославская
29 апреля 2024, 11:35
Сколько Украине нужно денег в будущем, зависит от того, какую войну ведет страна.
ВСУ, военная помощь
В конце 2025 года Украина может снова остаться без оружия / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, defense.gov

Украина получила жизненно важный пакет военной помощи от США на 61 миллиард долларов. Его хватит примерно до конца следующего года. Но в конце 2025-го Украина может снова остаться без оружия. Как пишет Reuters, Киеву нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению страны-агрессора России.

Издание отмечает: даже если действующий президент США Джо Байден будет переизбран в ноябре 2024 года, ему будет трудно получить больше денег от Конгресса.

"А если Дональд Трамп вернется в Белый дом, американская поддержка Украины станет еще более нестабильной, учитывая предыдущее отсутствие приверженности кандидата от Республиканской партии защите Киева", - пишут журналисты.

видео дня

"Многолетний план финансирования, напротив, будет иметь несколько преимуществ. Для начала это обеспечило бы некоторую страховку от политических колебаний в США. Это также повысит моральный дух украинцев и придаст западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - говорится в статье.

Reuters отмечает, что расчеты российского диктатора Владимира Путина тоже могут измениться, если бы он думал, что Украина сможет продержаться еще много лет.

"Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не сможет вернуть себе большую территорию, потому что это будет означать нападение на хорошо защищенные позиции России в то время, когда Украине трудно вербовать новых солдат. Но он, возможно, сможет заключить мирное соглашение, занимая более сильную позицию, или заморозить конфликт, подобно тому, как Северная и Южная Корея приостановили войну 71 год назад", - считают журналисты.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Надолго ли Украине хватит оружия США

Как подсчитал Кильский институт мировой экономики, в прошлом году США и Европа выделили Киеву 88 миллиардов евро помощи, из которых 47 миллиардов евро – это военная поддержка, а остальные – финансовая и гуманитарная помощь.

Сколько Киеву нужно денег в будущем, зависит от того, какую войну он ведет. Оборонительная кампания стоила бы дешевле, чем попытка выгнать Россию с оккупированной территории. Но учитывая, что Кремль наращивает собственные военные расходы, Украине в будущем, вероятно, ежегодно понадобится по крайней мере столько же - то есть 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками в 2023 году.

По данным Кильского института, по состоянию на конец февраля союзники Украины – преимущественно Европейский Союз – обязались, но еще не выделили 103 миллиарда евро. И теперь у Киева, вероятно, будет достаточно помощи, которой хватило бы до конца 2025 года.

Основной способ получить гораздо больше денег для Украины – это использовать российские активы на сумму около 320 миллиардов долларов, которые западные страны заморозили в начале войны. Идея состоит в том, чтобы конфисковать активы, использовать их для поддержки займа, который западные страны предоставили Украине, или передать Киеву генерируемые ими проценты.

Хотя это поможет, но не изменит ситуацию, поскольку финансирования Украины хватит менее чем на полгода.

"Получение Киевом 320 миллиардов долларов – это другое предложение. Это финансировало бы войну, по крайней мере, до конца 2028 года. Хотя у Байдена сейчас есть полномочия конфисковать российские средства, лишь около 5 миллиардов долларов из активов находятся в Соединенных Штатах. Основная часть находится в странах Европейского Союза, имеющих законные сомнения в их конфискации", - говорится в статье.

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

26 апреля спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки уже начали поставки части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета военной помощи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно

Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно

13:03 Украина
Запрет Telegram в Украине. Повторит ли мессенджер судьбу ВКонтакте

Запрет Telegram в Украине. Повторит ли мессенджер судьбу ВКонтакте

12:00 Аналитика
Остров Нестрига под контролем ВСУ: когда армия Украины освободит Херсонщину

Остров Нестрига под контролем ВСУ: когда армия Украины освободит Херсонщину

11:50 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги 18376

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

Грязь : путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки 12665

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

Состарившаяся Валюха из Сватов с сальными волосами шокировала сеть видеообращением 6063

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз 4996

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

Последние новости

13:03

Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно

13:00

Сколько придется платить за газ с 1 мая: в "Нафтогазе" предупредили украинцев

12:45

Украину накроет холодрыга: синоптик назвал дату нового похолодания

12:42

Черные джинсы не будут "линять": женщина поделилась гениальным способом стирки

12:35

Как понять, что нужно менять тормоза: советы, без которых не обойтись водителям

Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продуктыЧто меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты
12:03

Мило и по-домашнему: Галкин засветил Пугачеву в халатике сразу после душа

12:00

Запрет Telegram в Украине. Повторит ли мессенджер судьбу ВКонтакте

11:50

Остров Нестрига под контролем ВСУ: когда армия Украины освободит Херсонщину

11:48

"Отъехала кукухой": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на фанатов

Реклама
11:35

В Украине с 1 мая серьезно поменяют ПДД: что станет иначе

11:35

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

11:20

Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник

11:14

Как отбелить одеяла и подушки без стирки: желтые пятна исчезнут на глазах

11:01

"Ходила с дыркой на подошве": Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Змеям - стресс, Собакам - судьбоносный момент

10:22

Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

10:12

Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

10:12

Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

09:59

"В ее голове ненависть": путинист Киркоров высказался о Пугачевой и налетел на Галкина

09:58

Как правильно провести Чистый четверг 2024: что можно и категорически нельзя делать

Реклама
09:30

Выезд мужчин за границу в мае: кто имеет право и по какому закону

09:03

Будущие компенсации Украине: две глобальные тенденциимнение

08:44

Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

08:43

Гороскоп на завтра 30 апреля: Скорпионам - невероятная удача, Львам - выгорание

08:36

Оккупанты прорвались в два села на Донбассе: где придется останавливать врага

08:33

Украинцам за границей пенсии будут давать иначе: кого это зацепит

07:46

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: Песков признался, на что надеется Путин

06:55

От чего нас спас последний Майданмнение

06:50

ВСУ отошли с позиций на Донбассе: в ISW сказали, способствует ли это продвижению РФ

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти слова

04:10

Решение есть: ВСУ могут бить западным оружием по РФ – майор раскрыл сценарий

03:33

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

02:45

Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

02:00

Бывшая жена Потапа публично потроллила Настю Каменских

01:40

Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другиеВидео

01:28

ВСУ неожиданно применили против "Шахедов" тренировочный Як-52: все подробности

28 апреля, воскресенье
23:05

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

22:24

Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

21:41

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:36

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

Реклама
20:47

Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

20:38

Взрывы и сильный пожар: появились спутниковые кадры аэродрома в РФ после прилета

19:40

Мощный удар по логистике РФ: в ГУР раскрыли детали и показали огненное видеоВидео

18:46

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:42

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

18:35

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:30

Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

18:02

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять