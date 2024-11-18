Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

Администрация Джо Байдена заранее не сообщала о своем решении, говорит Майк Волтц.

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У Дональда Трампа оценили разрешение бить вглубь РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

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Волтц раскритиковал решение администрации Байдена

КНДР может отправить больше солдат, говорят у Трампа

Разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории страны-агрессора РФ якобы грозит дальнейшей эскалацией войны, заявил конгрессмен от Флориды Майк Волтц, которого избранный президентом США Дональд Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности.

Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России, передает "Голос Америки".

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"И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. – Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", – говорит соратник Трампа.

При этом он также выдвинул конспирологическую теорию, дескать Иран может продать нефть в Китай, что поспособствует отправке ракет и беспилотников в Россию, "а те в свою очередь наносят удары по украинской критической инфраструктуре".

"Так что это (разрешение Байдена. – Ред.) событие, но тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? Какими должны быть рамки соглашения, и кто будет сидеть за этим столом?", – добавил Волтц.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

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