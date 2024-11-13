Байден и Трамп обсудили Украину: детали знаковой встречи в Белом доме

Основное:
- Итоги встречи Байдена и Трампа
- В Белом доме обсудили Украину
Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа длилась почти два часа и кроме передачи власти и актуальных вопросов американской политики затронула проблему войны в Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, Байден и Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата Белого дома, сообщает Голос Америки.
"Встреча была содержательной, состоялся обмен взглядами. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, которые встали перед страной и миром", – отметила представитель Белого дома.
"Наконец президент повторил то, что сказал избранному президенту на следующий день после выборов и американцам в Розовом саду на прошлой неделе: "У нас состоится упорядоченная и мирная передача власти", – сообщила она.
Как уточняет издание The New York Post, во время сегодняшней встречи Байден и Трамп говорили о войне в Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось о том, что Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.
Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.
Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.
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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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