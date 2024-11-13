Байден и Трамп обсудили Украину: детали знаковой встречи в Белом доме

Джо Байден и Дональд Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата.

https://glavred.info/world/bayden-i-tramp-obsudili-ukrainu-detali-znakovoy-vstrechi-v-belom-dome-10614104.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп и Джо Байден провели переговоры / Скриншот YouTube-канал WSJ

Основное:

Итоги встречи Байдена и Трампа

В Белом доме обсудили Украину

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа длилась почти два часа и кроме передачи власти и актуальных вопросов американской политики затронула проблему войны в Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата Белого дома, сообщает Голос Америки.

видео дня

"Встреча была содержательной, состоялся обмен взглядами. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, которые встали перед страной и миром", – отметила представитель Белого дома.

"Наконец президент повторил то, что сказал избранному президенту на следующий день после выборов и американцам в Розовом саду на прошлой неделе: "У нас состоится упорядоченная и мирная передача власти", – сообщила она.

Как уточняет издание The New York Post, во время сегодняшней встречи Байден и Трамп говорили о войне в Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред