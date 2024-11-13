Трамп и Байден встретились в Белом доме: о чем они будут говорить

Это первая их встреча после выборов президента.

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Встреча Байдена с Трампом / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

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Байден встретился с Трампом в Белом доме

Это первая встреча политиков после выборов

Встреча состоялась в рамках мероприятий по передаче власти

Президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это первая их встреча после выборов президента. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

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По словам издания, они встретились в Овальном кабинете.

"Добро пожаловать, с возвращением", - сказал Байден Трампу в начале их встречи. Действующий президент пообещал плавную передачу власти.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переход власти в США будет "максимально мягкий", и он это очень ценит.

Кроме того, Трамп сказал Байдену, что "политика - это трудно" и поблагодарил за плавный переход власти.

Стоит заметить, что советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее говорил, что Байден должен убедить новоизбранного президента Трампа, а также Конгресс, который, вероятно, будет под контролем республиканцев, продолжать поддерживать Украину.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Передача власти в США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, такие встречи между президентом, покидающим пост, и новоизбранным президентом являются традиционной практикой в США. Они позволяют обеспечить плавную передачу власти.

Кроме того, 7 ноября, Байден обратился к американскому народу по случаю президентских выборов. Он объявил о том, что выборы были честными и прозрачными, поздравил Трампа и анонсировал передачу ему власти в январе 2025 года.

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Что такое Белый дом? Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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