Трамп и Байден встретились в Белом доме: о чем они будут говорить

Главное:
- Байден встретился с Трампом в Белом доме
- Это первая встреча политиков после выборов
- Встреча состоялась в рамках мероприятий по передаче власти
Президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это первая их встреча после выборов президента. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.
По словам издания, они встретились в Овальном кабинете.
"Добро пожаловать, с возвращением", - сказал Байден Трампу в начале их встречи. Действующий президент пообещал плавную передачу власти.
Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переход власти в США будет "максимально мягкий", и он это очень ценит.
Кроме того, Трамп сказал Байдену, что "политика - это трудно" и поблагодарил за плавный переход власти.
Стоит заметить, что советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее говорил, что Байден должен убедить новоизбранного президента Трампа, а также Конгресс, который, вероятно, будет под контролем республиканцев, продолжать поддерживать Украину.
Передача власти в США - что известно
Напомним, как сообщал Главред, такие встречи между президентом, покидающим пост, и новоизбранным президентом являются традиционной практикой в США. Они позволяют обеспечить плавную передачу власти.
Кроме того, 7 ноября, Байден обратился к американскому народу по случаю президентских выборов. Он объявил о том, что выборы были честными и прозрачными, поздравил Трампа и анонсировал передачу ему власти в январе 2025 года.
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Что такое Белый дом?
Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.
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