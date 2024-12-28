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Умерла актриса, которая прославилась ролью Джульетты

Алена Кюпели
28 декабря 2024, 08:21
33
Актриса сыграла две знаковые роли за свою жизнь.
Умерла актриса Оливия Хасси
Умерла актриса Оливия Хасси / Коллаж Главред, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем прославилась Оливия Хасси
  • Что с ней произошло

Актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

Как пишет Би-Би-Си, аргентинская актриса, выросшая в Лондоне, умерла в пятницу в окружении своих близких, говорится в заявлении, опубликованном в ее Instagram.

Хасси получила премию "Золотой глобус" как лучшая новая актриса за роль Джульетты, но десятилетия спустя она подала в суд на Paramount Pictures за сексуальное насилие, поскольку ей было всего 15 лет, когда она снималась в обнаженной сцене фильма.

Ее другой самой заметной экранной ролью была роль Марии, матери Иисуса, в телевизионном мини-сериале 1977 года "Иисус из Назарета".

"Скорбя по этой огромной утрате, мы также празднуем непреходящее влияние Оливии на нашу жизнь и индустрию", — говорится в заявлении.

Хасси родилась в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 1951 году, а затем переехала в Лондон в возрасте семи лет и училась в театральной школе Italia Conti Academy.

Ей было 15 лет, когда режиссер "Ромео и Джульетты" Франко Дзеффирелли обнаружил ее на сцене, играющей напротив Ванессы Редгрейв в пьесе "Расцвет мисс Джоан Броди". Дзеффирелли искал кого-то, кто был бы достаточно молод, чтобы убедительно сыграть Джульетту в том, что он намеревался сделать окончательной кинематографической версией пьесы Шекспира.

Он взял Хасси вместе с британским 16-летним Леонардом Уайтингом на роль Ромео в фильме.

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