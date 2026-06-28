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Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз: сантехник предупредил об угрозе

Юрий Берендий
28 июня 2026, 16:07
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Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз, а что категорически не следует выбрасывать в канализацию. Сантехники рассказали о рисках для труб.
Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз: сантехник предупредил об угрозе
Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз — сантехник указал на нюанс / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз
  • Что нельзя смывать в унитаз
  • Как избежать засорения канализации

Вопрос правильного использования унитаза часто связан не только с комфортом, но и с состоянием канализационной системы. Сантехники объясняют, что туалетная бумага и другие бумажные изделия по-разному ведут себя при попадании в воду, поэтому их утилизация может повлиять на работу труб, септика и сантехники.

Специалисты отмечают, что в многоквартирных домах ситуация отличается от частных домов с собственными очистными системами. Также отдельное внимание стоит обратить на бумажные полотенца, которые разлагаются значительно медленнее и могут стать причиной засора.

видео дня

Главред выяснил, можно ли выбрасывать туалетную бумагу в унитаз.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз в квартире

Сантехник Петр Мамчур в подкасте на YouTube-канале "Дмитрий Тютюн" объяснил, что в условиях квартиры туалетную бумагу обычно можно смывать в унитаз, поскольку она проходит через систему канализации и очистки.

"В квартирах смывать туалетную бумагу можно, поскольку стоки попадают на централизованные очистные сооружения. Там всё фильтруется, очищается, и остатки бумаги успешно задерживаются и утилизируются", — отметил сантехник Петр Мамчур.

Смотрите видео о том, что нельзя смывать в унитаз:

В то же время специалист обратил внимание, что ситуация может быть иной в частных домах, где используется собственный септик.

Почему не рекомендуется смывать туалетную бумагу в унитаз в частных домах

По словам сантехника, владельцам частных домов следует более осторожно относиться к тому, что попадает в канализацию. Бумага может скапливаться в септике и влиять на процесс фильтрации.

"В таких случаях я не рекомендую этого делать. Бумага забивает дно септика, из-за чего вода гораздо хуже фильтруется, система переполняется и в итоге возникают серьезные проблемы с канализацией", — пояснил сантехник Петр Мамчур.

Смотрите видео о том, почему забивается унитаз:

Также эксперт добавил, что в унитаз не стоит выбрасывать другие материалы, не предназначенные для канализации.

"Обычные газеты также ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз", — подчеркнул сантехник Петр Мамчур.

Об источнике: YouTube-канал "Дмитрий Тютюн"

YouTube-канал "Дмитрий Тютюн" — это украинский развлекательно-юмористический канал комика и стендапера Дмитрия Тютюна, посвященный стендапу, импровизации, интервью и авторским шоу.

Основной формат канала — юмористические ток-шоу, в частности проект "Несерьёзный разговор", в котором Дмитрий общается с людьми разных профессий и задаёт им вопросы об особенностях работы, стереотипах, курьёзных случаях и вещах, которые их раздражают. Среди гостей выпусков — представители различных сфер: музыканты, медики, спортсмены, специалисты и публичные люди.

Помимо интервью, на канале выходят стендап-выступления, импровизационные видео, развлекательные форматы и записи коллабораций с другими украинскими комиками. Тематика контента основана на юморе, наблюдениях за повседневной жизнью, социальных явлениях и комедийном взаимодействии с гостями.

Канал ориентирован на аудиторию поклонников украинского стендапа и современного юмора. По данным аналитических сервисов, у проекта около 190 тысяч подписчиков и десятки миллионов просмотров, что делает его одним из заметных украинских юмористических YouTube-каналов.

Почему бумажные полотенца нельзя смывать в унитаз

Особое внимание сантехники обращают на бумажные полотенца. В отличие от туалетной бумаги, они созданы так, чтобы оставаться прочными даже после контакта с водой, поэтому могут не растворяться в трубах.

Сантехник и автор YouTube-канала "1 Tom Plumber" провёл эксперимент, в котором сравнил, как ведут себя туалетная бумага и бумажные полотенца в воде.

"Если вы бросаете в унитаз бумажные полотенца, вы наносите вред своей сантехнике и трубам. Чтобы наглядно это доказать, я провёл простой эксперимент", — сказал сантехник "1 Tom Plumber".

Во время проверки специалист оставил оба материала в воде на определённое время, чтобы увидеть разницу в скорости разложения.

"Давайте посмотрим, что произошло за час. Сначала возьмем туалетную бумагу: она просто распадается на волокна, как только я прикасаюсь к ней руками. За сутки от нее, вероятно, не останется и следа", — отметил эксперт.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Почему нельзя выбрасывать бумажные полотенца в унитаз

По словам специалиста, бумажные полотенца остаются значительно более прочными после контакта с водой. Именно поэтому они могут скапливаться в трубах и приводить к проблемам с канализацией.

"А вот бумажные полотенца, как вы видите, до сих пор сохраняют форму. Этот лист сохранился почти идеально, есть лишь один небольшой разрыв. Если бросить такую бумагу в унитаз в большом количестве, это приведет к неприятным последствиям — система просто засорится", — сказал сантехник.

Специалист подчеркнул, что бумажные полотенца не стоит использовать в качестве замены туалетной бумаги при смыве в унитаз.

"Поэтому никогда не смывайте бумажные полотенца в унитаз", — подытожил он.

Смотрите видео о том, растворяется ли туалетная бумага в воде:

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Об источнике: 1 Tom Plumber

1 Tom Plumber — это YouTube-канал американской сантехнической компании 1-Tom-Plumber, посвященный работе сантехников, ремонту инженерных систем и практическим советам для домовладельцев. Канал является частью медийного присутствия бренда, специализирующегося на сантехнических услугах, очистке канализации и аварийном ремонте.

Основной контент канала — видео с реальных выездов сантехников, демонстрация ремонта труб, канализационных систем, водонагревателей, устранение засоров и других бытовых проблем. Авторы показывают процесс выполнения работ, сложные случаи из практики и объясняют, как работают различные сантехнические системы.

Помимо профессионального контента, канал использует формат видеоблога: демонстрации "до и после", необычные ситуации во время ремонта, обучающие материалы и советы по обслуживанию дома. Такой формат ориентирован как на потенциальных клиентов компании, так и на аудиторию, которой интересны технические процессы и ремонтные работы.

Проект является частью бренда 1-Tom-Plumber, который был основан в 2018 году в США и впоследствии расширился за счет франчайзинговой сети. Компания позиционирует себя как сервис быстрого реагирования на сантехнические проблемы и работает с жилыми и коммерческими объектами.

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