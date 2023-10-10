И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине

Помните, что перед использованием любых средств для устранения царапин, важно тщательно очистить машину от грязи и пыли.

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Как убрать царапины на машине подручными средствами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Владельцам автомобилей хорошо известно, как неприятно увидеть царапины на покрытии своего авто. Однако не всегда необходимо обращаться к профессионалам для устранения мелких царапин. Мы поделимся с вами секретами, как быстро и легко убрать царапины на машине, используя доступные средства.

Как быстро убрать царапину на машине?

Зубная паста и мягкая тряпка: Не глубокие царапины можно попробовать убрать с помощью обычной белой зубной пасты. Нанесите небольшое количество пасты на царапину и аккуратно полируйте ее мягкой тряпкой. Повторяйте движения до тех пор, пока царапина не исчезнет.

Народный способ с орехами: Несколько грецких или миндальных орехов могут помочь скрыть неглубокие царапины. Разомните орехи в миске до образования пасты, затем нанесите эту пасту на царапину, аккуратно полируя ее круговыми движениями.

Чем можно скрыть царапины на машине?

Для скрытия царапин на лакокрасочном покрытии можно использовать специализированный автомобильный компаунд для полировки. Нанесите его на мягкую тряпку и тщательно полируйте царапину до полного исчезновения.

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Как убрать мелкие царапины на черной машине?

Для черных автомобилей рекомендуется использовать специальные карандаши для кузова. Эти карандаши могут быстро и легко скрыть небольшие царапины на черном лакокрасочном покрытии. Просто выберите карандаш, который соответствует цвету вашей машины, и аккуратно закрасьте царапину.

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