Какие авто должны проходить техосмотр: что надо знать, чтобы не ухлопать машину

В Украине установлен порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Эта процедура предусмотрена как для грузовиков и автобусов, так и для автомобилей, которые используются для коммерческой перевозки пассажиров.
При этом для некоторых категорий автомобилей в Украине технический осмотр является обязательным. Этот порядок регулируют основные законодательные акты в этой сфере.
Какие машины должны проходить техосмотр
- легковые авто такси и машины, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли (возраст более двух лет);
- грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним (возрастом более двух лет);
- грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепы к ним (независимо от возраста);
- прицепы к легковым автомобилям, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используются для получения дохода.
Как часто необходимо проводить ТО
Законодательством предусмотрено, что частота техосмотра автомобилей определяется в зависимости от того, какого года выпуска машины и каким образом они могут повлиять на безопасность движения.
Авто проходят техосмотр:
- грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним в возрасте (срок эксплуатации) более двух лет – каждые два года;
- грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста – ежегодно;
- авто, используемые в такси независимо от возраста – каждый год;
- автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста – дважды в год;
- легковые авто и прицепы к ним, используемые для получения прибыли, старше двух лет проходят техосмотр каждые два года.
Стоимость ТО в Украине в 2023 году
Цена на прохождение процедуры обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы:
- от 1120 грн – для легкового автомобиля;
- от 1344 грн – для автобуса массой более 5 тонн;
- от 1440 грн – для грузовой машины массой более 12 тонн;
- от 1120 до 1322 грн – для прицепов.
Стоимость ТО может немного увеличиваться, если на машине установлено ГБО, поскольку его инспекция проводится и оплачивается отдельною Тариф по техосмотру остального коммерческого транспорта находится в пределах указанного диапазона.
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