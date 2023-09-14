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Какие авто должны проходить техосмотр: что надо знать, чтобы не ухлопать машину

Алексей Тесля
14 сентября 2023, 04:05
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Сколько стоит техосмотр в Украине 2023 - важные правила для автомобилистов.
авто
Какие машины будут проходить техосмотр / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay

В Украине установлен порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Эта процедура предусмотрена как для грузовиков и автобусов, так и для автомобилей, которые используются для коммерческой перевозки пассажиров.

При этом для некоторых категорий автомобилей в Украине технический осмотр является обязательным. Этот порядок регулируют основные законодательные акты в этой сфере.

Какие машины должны проходить техосмотр

  • легковые авто такси и машины, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли (возраст более двух лет);
  • грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним (возрастом более двух лет);
  • грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепы к ним (независимо от возраста);
  • прицепы к легковым автомобилям, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используются для получения дохода.

Как часто необходимо проводить ТО

Законодательством предусмотрено, что частота техосмотра автомобилей определяется в зависимости от того, какого года выпуска машины и каким образом они могут повлиять на безопасность движения.

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Авто проходят техосмотр:

  • грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним в возрасте (срок эксплуатации) более двух лет – каждые два года;
  • грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста – ежегодно;
  • авто, используемые в такси независимо от возраста – каждый год;
  • автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста – дважды в год;
  • легковые авто и прицепы к ним, используемые для получения прибыли, старше двух лет проходят техосмотр каждые два года.

Стоимость ТО в Украине в 2023 году

Цена на прохождение процедуры обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы:

  • от 1120 грн – для легкового автомобиля;
  • от 1344 грн – для автобуса массой более 5 тонн;
  • от 1440 грн – для грузовой машины массой более 12 тонн;
  • от 1120 до 1322 грн – для прицепов.

Стоимость ТО может немного увеличиваться, если на машине установлено ГБО, поскольку его инспекция проводится и оплачивается отдельною Тариф по техосмотру остального коммерческого транспорта находится в пределах указанного диапазона.

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