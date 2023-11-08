Ваше авто будет чистым за считанные секунды: мужчина показал гениальный лайфхак

Автомобильный эксперт поделился простым и дешевым способом, который позволит сделать ваш автомобиль блестяще чистым за считанные секунды.

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Как отмыть машину за секунды - невероятный лайхак для мытья автомобиля / Коллаж Главред, фото: скринншот с видео YouTube / Ivan Rybka, ua.depositphotos.com

С наступлением холодных месяцев многие люди будут искать способы сократить расходы. Имея это в виду, один автомобильный эксперт поделился простым и дешевым способом, который позволит вам очистить ваше авто за считанные секунды.

Малоизвестный способ очистки включает использование только половины лимона, разрыхлителя и тряпки. Помимо того, что этот способ дешевый, он еще и универсален, поскольку вы можете использовать ее для чистки как внутри, так и снаружи вашего автомобиля, пишет dailystar.

Кроме того, он оставит после себя безупречную поверхность без всякого запаха.

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Питер Уодделл, автомобильный эксперт BigWantsYourCar.com, сказал: "в канун Рождества расходы на автосервис не будут первыми в списке расходов, но с помощью лайфхака вы можете быть уверены, что ваша машина будет выглядеть свежей каждый день. Только половина лимона, разрыхлитель и тряпка помогут вам навести порядок в салоне и снаружи вашего автомобиля без пятен и неприятных запахов".

Питер говорит, что особенно важно следить за чистотой фар, и добавляет: "важность чистых фар нельзя недооценивать, особенно осенью, когда видимость может быть сложной. Использование этого лайфхака для очистки фар обеспечит вам четкий обзор дороги и безопасность на дороге".

Он добавил: "кислый лимон и абразивный разрыхлитель творят чудеса, удаляя грязь и жир с фар. Это простой и экономичный способ сохранить внешний вид вашего автомобиля в идеальном состоянии".

На этом преимущества не заканчиваются. Разрыхлитель - это универсальное чистящее средство, которое также можно использовать для устранения пятен и нежелательных запахов в салоне автомобиля, как добавил Питер: "чистый и свежий салон автомобиля может сделать ваши ежедневные поездки на работу более приятными и привлекательными".

Он резюмиловал: "воспользовавшись этим простым, но эффективным лайфхаком, вы не только сохраните внешний вид и функциональность своего автомобиля, но и обеспечите свою безопасность на дороге осенью, когда чистый свет фар имеет первостепенное значение".

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