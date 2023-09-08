Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

Прогрев машины зависит от многих факторов, включая климатические условия, тип двигателя и модель автомобиля. Нужно помнить, что современные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями обычно не требуют длительного прогрева, как это было несколько десятилетий назад.
Как и когда прогревать машину
Вот некоторые общие рекомендации по вопросу когда и сколько надо прогревать машину:
1) Температура окружающей среды - в холодные зимние дни прогрев мотора может быть полезным. В зависимости от температуры, это может занять от нескольких минут до 10-15 минут. Однако не стоит прогревать двигатель слишком долго, так как это может увеличить расход топлива и негативно сказаться на окружающей среде.
2) Тип двигателя - электрические и гибридные автомобили не требуют прогрева, поскольку они используют электрический двигатель или комбинацию электрического и бензинового/дизельного моторов.
3) Современные технологии ‒ многие современные автомобили оборудованы системами, которые помогают быстрее достичь оптимальной рабочей температуры. К примеру, системы push-to-start позволяют ехать сразу же после того, как водитель запустить двигатель.
4) Регулировка оборотов холостого хода ‒ прогревать двигатель рекомендуется только после того, как будут скорректированы обороты ‒ так, чтобы они были немного выше обычных (около 1 000-1 200 в минуту). Это и поможет двигателю быстрее нагреться.
5) Соблюдение техники безопасности ‒ не перегревайте двигатель. Если же на улице и так более-менее тепло, то нет необходимости в прогреве. Лучше сразу ехать по нужному маршруту.
Сколько нужно прогревать машин, чтобы не сел аккумулятор
Для того чтобы избежать разрядки аккумулятора, необходимо знать, что аккумуляторы автомобилей разряжаются при низких температурах из-за химических процессов, происходящих внутри них. Прогрев двигателя может помочь увеличить температуру в моторном отсеке и ускорить нагрев аккумулятора, но важно понимать ‒ это не единственный способ защиты аккумулятора.
Вот несколько советов по этому вопросу:
- Краткосрочный прогрев ‒ если ваша цель - избежать разрядки аккумулятора, необязательно прогревать машину долго. Запустите двигатель на несколько минут, чтобы аккумулятор начал заряжаться и масло в двигателе стало более жидким, что облегчит запуск. Пять-десять минут прогрева в большинстве случаев должно быть достаточно;
- Используйте подогреватели ‒ некоторые автомобили оборудованы предварительными подогревателями двигателя или системами обогрева аккумулятора. Если у водителя есть такая возможность, используйте их, чтобы сэкономить время и энергию.
- Хороший аккумулятор ‒ убедитесь, что аккумулятор в хорошем состоянии и имеет достаточно емкости для работы при холоде.
- Штатные системы ‒ некоторые современные автомобили имеют интеллектуальные системы, которые управляют энергопотреблением и могут поддерживать аккумулятор при низких температурах.
- Хранение в гараже ‒ если у вас есть гараж и возможность хранить машину в теплом месте, это также поможет предотвратить разрядку аккумулятора.
- Но очень важно помнить, что прогрев двигателя ради аккумулятора не должен быть излишне долгим. Ведь перегрев мотора также может повредить его и многократно увеличить расход топлива.
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