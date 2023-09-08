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Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 15:38 обновлено 8 сентября, 15:38
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Пока на улице еще тепло, но водителям надо помнить ‒ осени бывают прохладными. Потому-то Главред и разбирается ‒ "Когда нужно начинать прогревать машину"?
Двигатель, авто
Двигатель нужно очень аккуратно прогревать, говорят эксперты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Прогрев машины зависит от многих факторов, включая климатические условия, тип двигателя и модель автомобиля. Нужно помнить, что современные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями обычно не требуют длительного прогрева, как это было несколько десятилетий назад.

Как и когда прогревать машину

Вот некоторые общие рекомендации по вопросу когда и сколько надо прогревать машину:

1) Температура окружающей среды - в холодные зимние дни прогрев мотора может быть полезным. В зависимости от температуры, это может занять от нескольких минут до 10-15 минут. Однако не стоит прогревать двигатель слишком долго, так как это может увеличить расход топлива и негативно сказаться на окружающей среде.

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2) Тип двигателя - электрические и гибридные автомобили не требуют прогрева, поскольку они используют электрический двигатель или комбинацию электрического и бензинового/дизельного моторов.

3) Современные технологии ‒ многие современные автомобили оборудованы системами, которые помогают быстрее достичь оптимальной рабочей температуры. К примеру, системы push-to-start позволяют ехать сразу же после того, как водитель запустить двигатель.

4) Регулировка оборотов холостого хода ‒ прогревать двигатель рекомендуется только после того, как будут скорректированы обороты ‒ так, чтобы они были немного выше обычных (около 1 000-1 200 в минуту). Это и поможет двигателю быстрее нагреться.

5) Соблюдение техники безопасности ‒ не перегревайте двигатель. Если же на улице и так более-менее тепло, то нет необходимости в прогреве. Лучше сразу ехать по нужному маршруту.

Двигатель, авто

Сколько нужно прогревать машин, чтобы не сел аккумулятор

Для того чтобы избежать разрядки аккумулятора, необходимо знать, что аккумуляторы автомобилей разряжаются при низких температурах из-за химических процессов, происходящих внутри них. Прогрев двигателя может помочь увеличить температуру в моторном отсеке и ускорить нагрев аккумулятора, но важно понимать ‒ это не единственный способ защиты аккумулятора.

Вот несколько советов по этому вопросу:

  • Краткосрочный прогрев ‒ если ваша цель - избежать разрядки аккумулятора, необязательно прогревать машину долго. Запустите двигатель на несколько минут, чтобы аккумулятор начал заряжаться и масло в двигателе стало более жидким, что облегчит запуск. Пять-десять минут прогрева в большинстве случаев должно быть достаточно;
  • Используйте подогреватели ‒ некоторые автомобили оборудованы предварительными подогревателями двигателя или системами обогрева аккумулятора. Если у водителя есть такая возможность, используйте их, чтобы сэкономить время и энергию.
  • Хороший аккумулятор ‒ убедитесь, что аккумулятор в хорошем состоянии и имеет достаточно емкости для работы при холоде.
  • Штатные системы ‒ некоторые современные автомобили имеют интеллектуальные системы, которые управляют энергопотреблением и могут поддерживать аккумулятор при низких температурах.
  • Хранение в гараже ‒ если у вас есть гараж и возможность хранить машину в теплом месте, это также поможет предотвратить разрядку аккумулятора.
  • Но очень важно помнить, что прогрев двигателя ради аккумулятора не должен быть излишне долгим. Ведь перегрев мотора также может повредить его и многократно увеличить расход топлива.

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