Как не угробить свое авто: что нужно менять в машине каждый год

Наверняка, любой автолюбитель мечтает о том, чтобы его железный друг прослужил долго и без нареканий. Впрочем, достичь этого вполне реально, если внимательно следить за техническим состоянием вашего автомобиля.
Регулярная замена все расходных материалов является залогом безупречной работы машины. При этом следует придерживаться правил и рекомендаций производителя по поводу условий ТО.
Что чаще всего меняют в машине
Конкретный перечень расходных материалов, подлежащий регулярной замене, зависит от модели и фирмы-производителя. Они могут отличаться как сроками ТО, так и списком деталей под замену.
Обычно, периодической замене подлежат моторное масло, а также другие жидкости. В частности:
- тормозная жидкость;
- антифриз;
- жидкость гидроусилителя;
- трансмиссионное масло.
Однако их обычно меняют реже, чем моторное масло.
Что менять в машине каждые 10000 км
Обычно производители предусматривают конструкцией авто, что основные расходные материалы следует менять как раз после каждых 10 тыс. километров пробега. Правда, в зависимости от года выпуска машины и фирмы-производителя, эти сроки могут разнится.
Отметим, что в современных, новых автомобилях интервал между заменой основных расходных материалов нередко увеличивают. Поэтому у водителей нет необходимости чаще заезжать на СТО.
Добавим, что обычно во время планового ТО через определенные промежутки пробега (или по истечении некоторого времени), обычно меняют масло в двигателе и масляный фильтр. Также подлежат замене топливный фильтр тонкой очистки.
Что нужно менять в машине вместе с маслом
Масляный фильтр меняется вместе с моторным маслом, обычно раз в год или согласно рекомендациям завода изготовителя автомобиля (10-15 тыс. км). Он нужен для очистки масла от металлической стружки, которая появляется в результате работы двигателя, продуктов горения, грязи и прочего.
Что нужно менять в машине
Список деталей на замену в автомобиле и периодичность ТО может отличаться, в зависимости от производителя. Однако, в основном, у большинства марок авто они подобны:
- Замена жидкости ГУР;
- Замена топливного фильтра;
- Замена воздушного фильтра;
- Замена салонного фильтра;
- Свечи зажигания;
- Ремень или цепь ГРМ (гораздо реже, обычно после каждых 60 тысяч километров пробега);
- Аккумулятор (в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации).
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