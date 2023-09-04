Как не угробить свое авто: что нужно менять в машине каждый год

Что нужно проверять в машине каждый год - опытные механики раскрыли хитрости.

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Что нужно обслуживать в машине / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/DokaRyan, Pixabay/autotop_service

Наверняка, любой автолюбитель мечтает о том, чтобы его железный друг прослужил долго и без нареканий. Впрочем, достичь этого вполне реально, если внимательно следить за техническим состоянием вашего автомобиля.

Регулярная замена все расходных материалов является залогом безупречной работы машины. При этом следует придерживаться правил и рекомендаций производителя по поводу условий ТО.

Что чаще всего меняют в машине

Конкретный перечень расходных материалов, подлежащий регулярной замене, зависит от модели и фирмы-производителя. Они могут отличаться как сроками ТО, так и списком деталей под замену.

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Обычно, периодической замене подлежат моторное масло, а также другие жидкости. В частности:

тормозная жидкость;

антифриз;

жидкость гидроусилителя;

трансмиссионное масло.

Однако их обычно меняют реже, чем моторное масло.

Что менять в машине каждые 10000 км

Обычно производители предусматривают конструкцией авто, что основные расходные материалы следует менять как раз после каждых 10 тыс. километров пробега. Правда, в зависимости от года выпуска машины и фирмы-производителя, эти сроки могут разнится.

Отметим, что в современных, новых автомобилях интервал между заменой основных расходных материалов нередко увеличивают. Поэтому у водителей нет необходимости чаще заезжать на СТО.

Добавим, что обычно во время планового ТО через определенные промежутки пробега (или по истечении некоторого времени), обычно меняют масло в двигателе и масляный фильтр. Также подлежат замене топливный фильтр тонкой очистки.

Что нужно менять в машине вместе с маслом

Масляный фильтр меняется вместе с моторным маслом, обычно раз в год или согласно рекомендациям завода изготовителя автомобиля (10-15 тыс. км). Он нужен для очистки масла от металлической стружки, которая появляется в результате работы двигателя, продуктов горения, грязи и прочего.

Что нужно менять в машине

Список деталей на замену в автомобиле и периодичность ТО может отличаться, в зависимости от производителя. Однако, в основном, у большинства марок авто они подобны:

Замена жидкости ГУР;

Замена топливного фильтра;

Замена воздушного фильтра;

Замена салонного фильтра;

Свечи зажигания;

Ремень или цепь ГРМ (гораздо реже, обычно после каждых 60 тысяч километров пробега);

Аккумулятор (в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации).

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