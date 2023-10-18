Как безопасно и быстро разморозить стекло в автомобиле: полезные советы

Эксперт из автомобильной компании поделился рекомендациями и запретами по удалению льда из стекла автомобиля.

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Как разморозить лобовое стекло / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Уже начинаются прохладные и морозные утра, а это значит, что окна в автомобилях покрываются морозом и тонким слоем льда. Однако не каждый водитель знает, как правильно разморозить автомобильное стекло, чтобы не повредить.

Роджер Григгс из автомобильной компании занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей. Он поделился рекомендациями и запретами по удалению льда из стекла автомобиля, передает издание Mirror. Автомобильный эксперт рассказал, самые распространенные ошибки водителей.

Часто люди поливают кипятком морозное стекло. Такой контраст между холодным стеклом и горячей водой может привести к треснувшему окну.

Роджер также напоминает, что стоит очищать ото льда все окна, а не только лобовое.

Оставлять машину без присмотра с запущенным двигателем, чтобы таким образом размораживать стекло, он не рекомендует.

Как правильно разморозить стекло автомобиля

Автомобильный эксперт рекомендует купить водителям специальный скребок для окон. Не стоит использовать что-то похожее на такой скребок, ведь можно лишь поцарапать лобовое стекло. Специально разработанный скребок выполнит работу намного эффективнее и безопаснее.

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"Если у вас есть гараж, лучше, если это возможно, ставить туда машину. Если его у вас нет, тогда припаркуйте автомобиль как можно ближе к дому. Так тепло от дома может помочь предотвратить образование льда. Однако, если вы не можете парковаться близко к зданиям, то стоит направить свой автомобиль на восток, чтобы лобовое стекло было первой частью автомобиля, на которую попадает солнце", - подчеркнул эксперт.

Зимой стоит накрывать ветровое стекло, чтобы оно сохраняло тепло. Если у вас нет специального автомобильного чехла, то сгодится одеяло или картон. Однако убедитесь, что в ветреную погоду такое покрытие не исчезнет.

Эксперт рассказал, что есть специальный спрей против льда. Просто нужно накануне вечером на окна автомобиля нанести немного спрея. Также можно применить противогололедные средства на окна и подождать, чтобы спрей подействовал, прежде чем работать скребком.

"Если утро особенно холодное, вам, возможно, придется распылить еще одну порцию противогололедной жидкости", - рекомендует Роджер.

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