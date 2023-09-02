Скрытая опасность в автомобиле, которая может сильно навредить вашему питомцу

Исход употребления вещества летален, поэтому его нужно хранить подальше от собаки.

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Опасные вещи для собак в машине / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (TheDrivingDogs, DIY with Michael Borders)

Владельцев собак нужно быть довольно осторожными, когда они беруть их с собой в машину. Именно там есть ряд токсичных предметов, которые может попытаться погрызть ваш питомец, пишет The Sun.

Что нужно прятать от собаки

Если говорить про поездку на машине, речь идет об антифризе - жидкости, используемой в качестве охлаждающей жидкости двигателя автомобиля, которую большинство людей хранят где-нибудь в машине. Менять его нужно раз в несколько лет, но многие этого не делают. Что будет с авто, если 10 лет не менять антифриз, читайте в статье Главреда.

Как нежелательно держать ее рядом с детьми, так и не следует держать ее рядом с домашними животными, поскольку последствия могут быть летальными.

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Вред антифриза для собаки

Антифриз состоит из этиленгликоля. Попадая в организм и расщепляясь, он выделяет вещества, которые могут повлиять на химический состав крови, нервную систему, почки и мозг вашего питомца.

Для отравления животного может потребоваться совсем небольшое количество антифриза.

Если ваш питомец успел выпить немного, то следует действовать быстро и немедленно вызвать ветеринара. Во избежание этого в автомобиле, все вредные жидкости должны храниться вдали от посторонних лап.

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