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Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

Лидия Неплях
30 августа 2023, 17:27 обновлено 30 августа, 17:29
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Производители машин рекомендуют менять антифриз раз в несколько лет, но все зависит от модели.
Что будет, если не менять долго антифриз
Что будет, если не менять долго антифриз / Фото: hotline, freepik

Антифриз — это жидкость, используемая в системе охлаждения автомобиля, чтобы предотвратить замерзание и перегрев двигателя. Замена антифриза играет ключевую роль в обеспечении надежной работы автомобиля, но далеко не все меняют его часто, а используют годами. Что будет с машиной, если долго не менять антифриз, читайте ниже.

Когда нужно менять антифриз

Производители автомобилей рекомендуют замену антифриза через определенные межвременные интервалы, которые указаны в руководстве по эксплуатации машины. Обычно это происходит каждые 2-5 лет, в зависимости от типа антифриза. Со временем он теряет свои свойства и способность эффективно защищать двигатель от перегрева и коррозии. При большом пробеге или старении автомобиля антифриз также рекомендуется заменить.

Если вы живете в регионе с суровыми климатическими условиями, может быть целесообразно менять антифриз в зависимости от сезонов. Зимой жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания, а летом — от перегрева.

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При ремонте системы охлаждения, например, замене радиатора или водяного насоса, рекомендуется также заменить антифриз. Это поможет предотвратить смешивание разных типов жидкости, что негативно влияет на эффективность охлаждения.

Как понять что заканчивается антифриз

Понять, что уровень антифриза начинает уменьшаться или заканчиваться, важно для поддержания нормальной работы системы охлаждения вашего автомобиля. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Уровень в расширительном бачке: самый очевидный способ определить, заканчивается ли антифриз, — это проверить уровень в расширительном бачке охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей бачок прозрачный, что позволяет видеть уровень жидкости. Если уровень значительно ниже нормы, это может свидетельствовать о утечке или недостаточном заполнении.
  • Перегрев двигателя: если вы замечаете, что температура двигателя начинает резко повышаться, а индикатор перегрева загорается на панели приборов, это может быть признаком недостатка антифриза. Отсутствие адекватной охлаждающей жидкости может вызвать перегрев двигателя.
  • Подтеки и пятна на земле: если под автомобилем появляются подтеки антифриза или вы замечаете влажные пятна под машиной, это может указывать на утечку охлаждающей жидкости. Проверьте область под автомобилем, чтобы убедиться, что не происходит потери жидкости.
  • Изменения в работе системы отопления: внутренний обогрев автомобиля обычно использует антифриз для передачи тепла. Если вы замечаете, что отопление работает менее эффективно, чем обычно, или воздух стал холоднее, это может указывать на проблему с уровнем антифриза.

Также регулярно осматривайте систему охлаждения на наличие видимых утечек, коррозии или повреждений. Если вы замечаете что-либо необычное, стоит обратить внимание на состояние антифриза.

Что будет с машиной, если 10 лет не менять антифриз

Если вы не меняли антифриз в системе охлаждения в течение 10 лет, это может привести к ряду серьезных проблем и повреждений, которые негативно скажутся на работе автомобиля.

Из-за этого может перегреться двигатель, ведь антифриз служит для регулирования температуры двигателя. Если он теряет свои свойства или становится загрязненным, это может привести к серьезным повреждениям двигателя и даже поломке.

Если антифриз старый, коррозия может начать разрушать металлические детали, такие как радиатор, водяной насос и многие другие компоненты. Поэтому случиться утечка и повреждение системы охлаждения.

Также старый антифриз может потерять свои свойства и перестать эффективно защищать двигатель от замерзания в холодных условиях. Замороженная охлаждающая жидкость может вызвать трещины и повреждения в системе охлаждения.

С течением времени антифриз может накапливать в себе осадки и загрязнения. Это может привести к образованию отложений в радиаторе и других компонентах системы охлаждения, что снизит их эффективность.

В целом, невнимание к состоянию антифриза и его замене может повысить риск возникновения поломок и неполадок, что в свою очередь может повлечь за собой серьезные ремонтные работы и значительные расходы.

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