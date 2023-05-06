Женщина показала скрытую функцию ручки внутри автомобиля: видео стало вирусным в Сети

Одно из ее видео набрало миллионы просмотров и сотни комментариев.

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Ручка автомобиля / скриншот YouTube

Женщина была потрясена, когда узнала, как использовать ручки внутри автомобиля, и поспешила рассказать об этом своим подписчикам в социальных сетях.

Джесс делится полезными советами и лайфхаками на своем аккаунте TikTok, у которого более 250 000 подписчиков. Но одно из ее видео стало вирусным и набрало миллионы просмотров, когда она узнеала кое-что о своем автомобиле, пишет Mirror.

Ее видео началось с того, что человек потянул вниз ручку ручника автомобиля, а затем откинул вниз небольшой фиксатор внутри.

видео дня

Этот фиксатор удерживает ручку на месте, облегчая процесс подвешивания вещей. Удивленная женщина бросилась к своей машине, чтобы проверить, работает ли это и у нее, и была поражена, когда обнаружила, что да. Однако этот хак может сработать не в каждом автомобиле, хотя проверить его стоит.

После публикации видеоролик набрал более 107 000 лайков и 1 800 комментариев от людей, которые были так же ошеломлены, как и Джесс.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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