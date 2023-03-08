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В Киеве продают букет цветов по цене автомобиля: чем он особенный

8 марта 2023, 09:45
Букет назвали "Удиви любимую". Его продают за 11 тысяч долларов.
Букет, удивленная девушка
В Киеве продают букет цветов за 11 тысяч долларов/ ua.depositphotos.com, скрин

Несмотря на споры вокруг празднования 8 марта, продавцы цветов продолжают неплохо зарабатывать накануне этого дня. А некоторые даже придумывают оригинальные подарки, которые стоят фактически "целое состояние". Так, один из цветочных магазинов Киева предлагает купить букет за 430 тысяч гривен (более 11 тысяч долларов согласно курсу валюты по состоянию на 8 марта).

Соответствующее объявление было размещено на одном из профильных сайтов. Отмечается, что букет называется "Удиви любимую".

Такой подарок состоит из 3500 белых роз, которые разделены на отдельные меньшие букеты по 100, 250 и 500 штук в вазах.

видео дня

При этом продавец отмечает, что доставка букета – бесплатная.

Интересно, что, согласно данным на профильных сайтах, за такую сумму средств можно купить смарт-квартиру в центре Борисполя Киевской области или автомобиль.

Букет цветов
скрин

Ранее Главред рассказывал о шести золотых правилах, как дольше сохранить цветы в вазе. Если соблюдать эти несложные правила, цветы будут радовать взгляд даже на протяжении недель.

Также ранее мы рассказывали, какие цветы цветут все лето и до поздней осени. Среди всех цветов, которые можно посадить весной, есть и те, которые цветут долго и обильно весь теплый сезон.

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