Как мыть автомобиль зимой: простые правила для невероятного результата

Это сможет спасти ваше авто и, прежде всего, вас самих. Сохраняйте себе простые правила мытья автомобиля зимой.

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Как мыть автомобиль зимой / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Мытье машины зимой может быть проблемой из-за низких температур и обильных осадков. Итак давайте выясним, как правильно мыть машину в мороз.

Вот несколько советов по мытью автомобиля при минусовой температуре:

Используйте специальный антизамерзающий раствор. Купите антизамерзающий раствор для воды в специализированных магазинах или на заправке. Добавьте его в бачок для мойки.

Используйте теплую воду. Используйте теплую воду, чтобы смыть грязь и соль с машины. Осторожно распылите ее, а не обливайте.

Используйте теплую воду, чтобы смыть грязь и соль с машины. Осторожно распылите ее, а не обливайте. Тщательно вымойте детали. Особое внимание уделите колесам и дну автомобиля, поскольку туда чаще всего налипает соль и снег.

Заправляйте бачок для мойки. Убедитесь, что у вас всегда достаточно раствора в бачке для мойки, и заправляйте его, когда он закончится.

Не мойте машину ночью. Мытье машины в морозную ночь может привести к замерзанию воды на поверхности автомобиля. Мойте машину утром или днем, когда температура поднимется.

Используйте пылесос или щетку для снега. Перед тем, как мыть машину, удалите большие отложения снега и грязи с помощью пылесоса или щетки.

Смазать дверные уплотнения силиконовым спреем. Это поможет предотвратить их замерзание и защемление двери.

После мытья вымойте и высушите шурупы и замки дверей. Это также предотвращает их замерзание.

Подождите более теплую погоду. Если возможно, подождите, пока температура не поднимется чуть выше нуля. Это облегчит процесс мытья и не призедет к замерзанию воды на поверхности автомобиля.

Также, зимой, для обеспечения безопасности и качественного мытья автомобиля в холодный период, важен правильный температурный режим.

При какой температуре можно мыть машину зимой:

0°C и выше - это оптимальные условия для мытья автомобиля зимой.

-10 С и ниже – лучше использовать профессиональную мойку в теплом боксе и после этого хорошо высушить кузов.

Если температура опускается ниже -15°C, то лучше отложить мойку автомобиля до более теплых условий. Это предотвратит образование ледяной корки на кузове и предотвратит повреждение лакокрасочного покрытия и пластика.

Киевские автомобилисты в эфире "Сніданку з 1+1"рассказали как и когда они моют свои автомобили зимой.

Запомните, что безопасность всегда на первом месте. Мытье машины в зимних условиях может быть сложной задачей из-за льда и холода, поэтому будьте осторожны и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

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