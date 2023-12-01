Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

Полезный лайфхак, который поможет быстро разморозить лобовое стекло автомобиля.

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Как разморозить лобовое стекло автомобиля / коллаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Зимняя температура окутывает ваш автомобиль утром в морозные "объятия". Каждый водитель утром начинает чистить свое авто ото льда и морозных узоров. Женщина поделилась лайфхаком, как быстро и эффективно очистить поверхность стекла ото льда с помощью пустой бутылки, передает издание Mirror.

Женщина в Facebook поделилась методом, как она пустую бутылочку от пятновыводителя, где на одном конце есть щетка, будет убирать лед на автомобиле. Она рассказала, что выбрала бутылку для выведения пятен с ковров на которой есть насадка-щетка. Анжела Хиклинг объяснила, что стоит наполнить бутылку чуть теплой водой, ни в коем случае не кипятком. Бутылка с щеткой работает как специальный скребок.

Нужно осторожно скользить щеткой по лобовому стеклу и другим окнам автомобиля и лед растает за секунды.

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"Я гений. Возьмите себе одну из этих бутылок, наполните ее теплой водой, и все готово. Больше не надо очищать это руками и царапать стекло. Это также поможет очистить вашу оконную сетку - щетка идеальна", - написала женщина.

Лайфак, как очистить лобовое стекло / фото: Facebook

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