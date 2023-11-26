Спасет жизнь и укажет на битое авто: 4 хитрых секретов ремня безопасности, о которых не знают водители

Пользуйтесь этими приемами, чтобы помочь себе выбрать машину или выбраться из нее.

https://glavred.info/lifehack/spaset-zhizn-i-ukazhet-na-bitoe-avto-4-hitryh-sekretov-remnya-bezopasnosti-o-kotoryh-ne-znayut-voditeli-10519900.html Ссылка скопирована

Лайфхаки с ремнем безопасности / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (

Все автомобилисты знают, что ремень безопасности нужен для того, чтобы спасти жизнь в случае аварии. Однако мало кто знает, что на самом деле он выполняет не одну функцию, а больше. Главред рассказывает, как ремень может спасти жизнь и помочь обнаружить битую машину.

Лайфхаки с ремнем безопасности для водителей

Ремень безопасности нужен не только для безопасности за рулем, он имеет еще 4 секрета, о которых большинство не знает, однако стоило бы:

Поможет легче толкнуть машину: Если машина сломалась на полпути, откройте дверь, вытяните ремень максимально и закройте дверь. Далее наденьте его на плечи, таким образом мы запустим силу всего тела, чтобы передвинуть машину. Благодаря такому методу даже девушка может катить машину, также можно завести авто.

видео дня

Обнаружит, было ли авто утоплено: При покупке автомобиля, обратите внимание на ремень безопасности. Вытащите его и проверьте насколько он чистый. Если видите песок или плесень, это означает, что машина, скорее всего, была утоплена.

Укажет, бита ли машина: Посмотрите на дату выпуска, расположенную на ремне. Стрелка в круге, указывающая на конкретную цифру, обозначает дату выпуска машины. После проверки кулича откройте переднюю дверь и посмотрите совпадает ли дата выпуска на двери с той, что на ремне. Если они не совпадают, машина, по всей вероятности, битая.

Спасет, если выйти из машины невозможно: Если вы не можете выбраться из авто, ремень поможет. Для этого возьмите его и попробуйте разбить стекло, как на видео.

Смотрите видео о секретных функциях ремня безопасности:

@viktoriia_han Сколько я раз сказала ремень безопасности?? ор оригинальный звук-Viktoriia_han

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