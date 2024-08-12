Их есть больше нельзя: как понять, что шампиньоны испортились - неочевидный признак

Есть много способов приготовления блюд с грибами, но даже в холодильнике они могут испортиться. Главред выяснил, как определить испортились шампиньоны или нет.

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Как понять, что шампиньоны испортились - неочевидный признак / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Добавление шампиньонов в любое блюдо - это быстрый и простой способ полностью заменить мясо без добавления тонны калорий. Однако, если вы съедите грибы, которые уже давно испорчены, существует вероятность получить расстройство желудка или почувствовать недомогание. О том, какой срок годности грибов и можно ли есть шампиньоны, если они долго лежали в холодильнике рассказали кулинарные эксперты в видео YouTube канала Mashed.

Сколько можно хранить шампиньоны - когда уже нельзя есть шампиньоны

По их словам, самый простой способ узнать, что свежие грибы некачественные - проверить срок годности на упаковке, если он есть. Если он закончился, это хороший знак, что пора выбросить контейнер с грибами.

"Если на грибах нет срока годности, вы можете ориентироваться на дату, когда вы принесли их домой из магазина. Свежие грибы хранятся в холодильнике от пяти до семи дней", - говорится в видео.

Как сохранить грибы свежими дольше

Чтобы они оставались свежими дольше, специалисты советуют хранить грибы в бумажном пакете, а не завернутыми в полиэтилен.

"И хотя трудно превзойти удобство предварительно нарезанных грибов, заметьте, что они будут храниться свежими в вашем холодильнике меньше времени, чем целые грибы", - предупреждают эксперты.

Spruce Eats также советует хранить грибы в основной части холодильника, а не в контейнере для овощей, где слишком много влаги.

Как определить пропали шампиньоны или нет - можно ли есть шампиньоны, если они почернели

Одним из самых простых признаков некачественных грибов является скользкая текстура. Обычно это случается, когда грибы пролежали в холодильнике слишком долго, но на этой стадии они также не опасны для употребления в пищу.

"Просто они менее аппетитные, и большинство людей выбрасывают их на этом этапе. Мы не будем обвинять вас в том, что вы не хотите есть скользкий гриб. И если каждый из целых грибов выглядит темным или имеет темные пятна, проступающие на поверхности, они, скорее всего, испортились", - добавляют профессиональные повара.

Смотрите видео о том, как различить испорченные грибы:

Как выглядят испорченные шампиньоны

Повара указывают на то, что грибы, которые уже не лучшего качества, также могут начать сморщиваться.

"Если вы твердо решили избегать пищевых отходов, несколько слегка подсохших грибов могут быть полезными. Но если все грибы в упаковке действительно сморщились, просто избавьтесь от грибов. Когда дело доходит до безопасности пищевых продуктов, лучше перестраховаться, чем потом жалеть", - советуют они.

Как понять, что магазинные шампиньоны испортились

Специалисты также добавляют, что обоняние - это еще один хороший индикатор.

"Шампиньоны обычно не имеют сильного запаха, хотя вы можете заметить легкий запах, если поднести нос к упаковке. Но если грибы издают сильный, заметный запах, как только вы открываете упаковку или даже открываете холодильник, значит, пришло время их выбросить", - отмечают специалисты.

Что известно о "Mashed" "Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, так же как и тем, кто находит радость в приготовлении пищи. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media и сейчас материалы издания на разных платформах просматривает 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Специалисты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегменте, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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