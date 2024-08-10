Как правильно мыть салон автомобиля: специалисты назвали самые грязные места в машине

Водители чистят свои машины внутри реже, чем это необходимо делать - какие места самые грязные в вашем автомобиле.

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Как правильно мыть салон автомобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Салоны автомобилей на самом деле могут содержать больше микробов, чем сиденья унитаза. Возможно в это трудно поверить, но это правда. Таким образом, эксперты Carlease.co.uk определили самые грязные места в автомобиле и предоставили простые способы чистки, которые любой может сделать.

Чтобы ваша поездка в автомобиле была комфортной и удовлетворила вас чистотой летом, стоит придерживаться советов экспертов, передает издание Mirror.

Автомобильные сиденья и подголовники

Автокресла оказались особенно грязными - только на водительских сиденьях прячется от 300 до 650 бактерий. Кроме того, более 60% признались, что едят в машине, из-за чего частицы пищи могут застрять в швах. Ваши подголовники, особенно когда жарко, могут легко накапливать грязь и пот с вашей головы.

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Для начала стоит тщательно пылесосить их, чтобы избавиться от всех скрытых крошек и частиц пыли. Обязательно зайдите в каждый уголок, в частности между спинками сидений и подушками. Затем смешайте раствор теплой воды с несколькими каплями моющего средства для посуды или дистиллированного уксуса и осторожно протрите сиденья круговыми движениями. Для очень старых пятен, стоит побрызгать на место содой и оставить на полчаса, а затем тщательно протрите ее тканью из микрофибры.

Автомобильные коврики

Автомобильные коврики также являются одним из самых грязных мест в машине, подвергая людей вредным бактериям, которые могут привести к проблемам с желудком и с дыханием. Пыль, песок и пролитая жидкость могут просачиваться глубоко в волокна, и это скрытое накопление приводит к появлению затхлого запаха, что потенциально может способствовать развитию плесени.

Чтобы решить эту проблему, стоит тщательно вытряхнуть автомобильные коврики на улице, чтобы избавиться от грязи и мусора, а затем пропылесосьте обе стороны. Чтобы предотвратить накопление грязи, держите в автомобиле небольшой ручной пылесос для быстрой уборки. На волокна, что под ковриками, можно посыпать пищевой содой и почистить ее щеткой с жесткой щетиной. Это поможет поднять грязь и эффективно освежить ткань.

Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия часто остаются без внимания во время мытья автомобиля, ведь они используются в основном летом. Однако эти вентиляционные отверстия могут быстро стать горячими точками для пыли, которые со временем превращаются в слой грязи, который может существенно повлиять на качество воздуха в вашем автомобиле. Накопление влаги в фильтрах способствует росту бактерий и может привести к появлению "испорченного" воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий. Это означает, что каждый раз, когда вы включаете кондиционер, вы потенциально подвергаете себя и ваших пассажиров аллергенам и раздражителям.

Для решения этой проблемы, стоит воспользоваться мягкой щеткой или тряпкой из микроволокна, чтобы осторожно вытереть пыль и мусор из вентиляционных отверстий.

Подстаканники

Разлитый утренний кофе может создать липкий осадок, который притягивает пыль и грязь. Темное замкнутое пространство также обеспечивает идеальную среду для размножения бактерий, таких как Bacillus cereus, которые являются распространенной причиной пищевых отравлений.

Для уборки этой зоны, стоит смочить тряпку или губку мягким моющим средством и протереть внутреннюю поверхность подстаканника. Здесь также может понадобиться старая зубная щетка, ведь попадет в труднодоступные места.

Руль и дверные ручки

Каждый раз, когда вы держитесь за руль или касаетесь дверной ручки, вы переносите грязь, пот и остатки пыли с рук на эти поверхности.

Чтобы уменьшить грязь и риски для здоровья, очень важно регулярно дезинфицировать эти зоны, которых часто касаются люди. Стоит обработать спиртом, разведенным в воде, для более мягкого раствора, чтобы уничтожить бактерии и защитить автомобиль от микробов.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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