С одежды, рук и даже салона: как быстро убрать запах бензина или солярки

Есть несколько эффективных методов, чтобы справиться с этим неприятным запахом.

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Как быстро убрать запах бензина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Запах бензина и солярки может быть неприятным и стойким. Однако, существуют эффективные способы, как быстро убрать запах бензина с рук, одежды и поверхностей.

Важно правильно подходить к процессу очистки и использовать доступные средства.

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Чем убрать запах бензина с одежды?

Когда бензин попадает на одежду, он не только оставляет пятна, но и насыщает ткань характерным запахом, пишут Vikna. Вот несколько эффективных методов, как справиться с этим:

Сода . Смешайте 4 столовые ложки соды с водой и нанесите раствор на пятно. Оставьте на 40-60 минут, затем постирайте одежду обычным способом. Это один из наиболее действенных методов, чтобы убрать запах бензина с одежды.

. Смешайте 4 столовые ложки соды с водой и нанесите раствор на пятно. Оставьте на 40-60 минут, затем постирайте одежду обычным способом. Это один из наиболее действенных методов, чтобы убрать запах бензина с одежды. Хозяйственное мыло . Для борьбы с жирными пятнами и запахом бензина используйте хозяйственное мыло с ланолином. Натирите пятна перед стиркой, и это поможет нейтрализовать как загрязнение, так и запах.

. Для борьбы с жирными пятнами и запахом бензина используйте хозяйственное мыло с ланолином. Натирите пятна перед стиркой, и это поможет нейтрализовать как загрязнение, так и запах. Кофейная гуща. Нанесите кофейную гущу на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем постирайте. Кофе эффективно поглощает запахи.

Чем убрать запах бензина с рук?

Запах бензина с рук может доставлять дискомфорт, но есть несколько домашних средств, которые быстро избавят от него:

Уксус . Благодаря своим химическим свойствам, белый уксус разрушает бензиновые соединения, что помогает удалить запах. Достаточно вылить немного уксуса на руки и тщательно вымыть их. Однако, будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа.

. Благодаря своим химическим свойствам, белый уксус разрушает бензиновые соединения, что помогает удалить запах. Достаточно вылить немного уксуса на руки и тщательно вымыть их. Однако, будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа. Лимонный сок . Смешайте лимонный сок с водой в равных пропорциях и вымойте руки. Лимон не только нейтрализует запах, но и освежает кожу.

. Смешайте лимонный сок с водой в равных пропорциях и вымойте руки. Лимон не только нейтрализует запах, но и освежает кожу. Ванильный экстракт . Добавьте несколько капель экстракта в воду и промойте руки. Это средство безопасно и оставит приятный аромат.

. Добавьте несколько капель экстракта в воду и промойте руки. Это средство безопасно и оставит приятный аромат. Соль. Если запах остается стойким, попробуйте потереть руки солью после использования моющего средства.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как убрать запах бензина из автомобиля?

Если бензин попал в салон или багажник автомобиля, необходимо незамедлительно очистить загрязненное место. Вот несколько способов:

Раствор соды и уксуса . Это доступное и эффективное средство поможет удалить как пятно, так и запах бензина. Смешайте соду, уксус и теплую воду, пропитайте смесью тряпку и протрите проблемное место.

. Это доступное и эффективное средство поможет удалить как пятно, так и запах бензина. Смешайте соду, уксус и теплую воду, пропитайте смесью тряпку и протрите проблемное место. Кофе . Молотый кофе может впитывать запахи. Насыпьте немного кофе на пятно и оставьте на несколько часов, после чего очистите поверхность.

. Молотый кофе может впитывать запахи. Насыпьте немного кофе на пятно и оставьте на несколько часов, после чего очистите поверхность. Моющее средство . Средства для мытья посуды отлично справляются с бензиновыми загрязнениями, поскольку расщепляют жиры. Нанесите средство на пятно, дайте ему впитаться, затем протрите поверхность.

. Средства для мытья посуды отлично справляются с бензиновыми загрязнениями, поскольку расщепляют жиры. Нанесите средство на пятно, дайте ему впитаться, затем протрите поверхность. Столовый уксус. Обработайте загрязненные участки салона уксусом с помощью распылителя, затем проветрите автомобиль в течение суток.

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