РФ ударила дронами по Киевщине: горит жилой дом, есть пострадавший

В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний человек.

РФ атаковала дронами Киевщину

Кратко:

Ночью Киевщину атаковали дроны

Есть пострадавший и повреждения в Броварском районе

Пожар ликвидировали спасатели

В ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний человек.

Как сообщили в ГосЧС, пожар ликвидирован.

"Пострадавший госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Об атаке на Киевщину сообщил и глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Этой ночью враг снова атакует Киевщину дронами. Под прицелом — мирные люди, наши дома, наша привычная жизнь", - написал он в Telegram.

По его словам, в Броварском районе есть пострадавший.

"Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - добавил Калашник.

Также повреждены два частных дома.

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

