Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

Эксперт указал, что риск заключается в том, что в случае обрушения НБК радиоактивная пыль может попасть наружу.

Эксперт прогнозирует обрушение саркофага над 4 реактором ЧАЭС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Обрушение "Укрытия" на ЧАЭС полностью сорвет контроль радиации

Повреждение НБК сделало невозможной герметичную защиту станции

Локальное загрязнение может парализовать работы на ЧАЭС

Аварийное состояние объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС вновь оказалось в центре внимания после предупреждения ядерного эксперта Greenpeace Шона Берни. В интервью УНИАН он отметил, что конструкция, поврежденная российским ударом в феврале 2025 года, может не выдержать и обрушиться, что фактически парализует любые работы по контролю радиоактивности на станции.

Берни напоминает, что после атаки дрона в крыше Нового безопасного конфайнмента образовалось отверстие, которое разрушило главный принцип его работы — герметичность. Именно она позволяла поддерживать внутри контролируемый режим, в частности отрицательное давление, которое направляло воздух внутрь, а не наружу, после чего он проходил через систему очистки.

"Проблема в том, что НБК является герметичной средой — по крайней мере, был таковым до 14 февраля прошлого года. Теперь фактически уже нет", — отмечает эксперт.

Он отметил, что из-за этого система сдерживания радиации больше не работает полноценно.

По оценкам Берни, в случае обрушения старого саркофага радиоактивная пыль сначала поднимется внутри НБК, а затем может выйти наружу. Масштабного распространения на сотни километров он не прогнозирует, однако локальное загрязнение вокруг объекта и прилегающих реакторов может стать критическим. Это сделает невозможным проведение работ, которые планировались десятилетиями, и заставит полностью пересмотреть стратегию ликвидации последствий аварии.

Берни подчеркивает, что речь идет не только о технических рисках, но и о сознательном использовании опасных объектов в качестве инструмента давления.

"Мы не можем допустить обрушения саркофага, объекта "Укрытие". И именно к этому привели действия России. Россия снова использовала ядерный фактор как оружие для угроз Украине", — заявил он.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Как писал Главред, страна-агрессор РФ ночью и утром 20 января массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обрушиться в случае новой атаки РФ. Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Напомним, в результате удара страны-агрессора России над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС был поврежден саркофаг, служивший защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком утратила изоляционные свойства, однако опорные конструкции и системы мониторинга не понесли серьезных повреждений.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

