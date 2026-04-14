Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

Дарья Пшеничник
14 апреля 2026, 13:43
Эксперт указал, что риск заключается в том, что в случае обрушения НБК радиоактивная пыль может попасть наружу.

Эксперт прогнозирует обрушение саркофага над 4 реактором ЧАЭС

Главное из новости:

  • Обрушение "Укрытия" на ЧАЭС полностью сорвет контроль радиации
  • Повреждение НБК сделало невозможной герметичную защиту станции
  • Локальное загрязнение может парализовать работы на ЧАЭС

Аварийное состояние объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС вновь оказалось в центре внимания после предупреждения ядерного эксперта Greenpeace Шона Берни. В интервью УНИАН он отметил, что конструкция, поврежденная российским ударом в феврале 2025 года, может не выдержать и обрушиться, что фактически парализует любые работы по контролю радиоактивности на станции.

Берни напоминает, что после атаки дрона в крыше Нового безопасного конфайнмента образовалось отверстие, которое разрушило главный принцип его работы — герметичность. Именно она позволяла поддерживать внутри контролируемый режим, в частности отрицательное давление, которое направляло воздух внутрь, а не наружу, после чего он проходил через систему очистки.

"Проблема в том, что НБК является герметичной средой — по крайней мере, был таковым до 14 февраля прошлого года. Теперь фактически уже нет", — отмечает эксперт.

Он отметил, что из-за этого система сдерживания радиации больше не работает полноценно.

По оценкам Берни, в случае обрушения старого саркофага радиоактивная пыль сначала поднимется внутри НБК, а затем может выйти наружу. Масштабного распространения на сотни километров он не прогнозирует, однако локальное загрязнение вокруг объекта и прилегающих реакторов может стать критическим. Это сделает невозможным проведение работ, которые планировались десятилетиями, и заставит полностью пересмотреть стратегию ликвидации последствий аварии.

Берни подчеркивает, что речь идет не только о технических рисках, но и о сознательном использовании опасных объектов в качестве инструмента давления.

"Мы не можем допустить обрушения саркофага, объекта "Укрытие". И именно к этому привели действия России. Россия снова использовала ядерный фактор как оружие для угроз Украине", — заявил он.

Что известно о Чернобыльской АЭС

Атаки РФ на ЧАЭС - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор РФ ночью и утром 20 января массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обрушиться в случае новой атаки РФ. Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Напомним, в результате удара страны-агрессора России над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС был поврежден саркофаг, служивший защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком утратила изоляционные свойства, однако опорные конструкции и системы мониторинга не понесли серьезных повреждений.

Реклама

