Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

Скорость новых беспилотников выросла более чем вдвое, а их перехват истребителями обходится слишком дорого для длительной войны.

https://glavred.info/war/reaktivnye-drony-rf-stanovyatsya-vse-opasnee-pochemu-zapadnye-analitiki-byut-trevogu-10802714.html Ссылка скопирована

Россия готовит новый прорыв в войне дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

видео дня

Кратко:

Реактивные дроны РФ в два раза быстрее предыдущих

В сбитых аппаратах обнаружили детали из Китая, ФРГ и США

Россия переносит производство беспилотников под землю

Россия получила стратегическое преимущество в войне дронов: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем в два раза быстрее предыдущих моделей и обладают усовершенствованной системой наведения. Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу, и инициатива пока на стороне Кремля, сообщает Atlantic Council.

Сама по себе угроза беспилотников не нова - РФ атакует ими украинские города и гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Принципиально изменились технические характеристики: более высокая скорость и точность существенно затрудняют перехват.

Отдельная проблема - "начинка" этих аппаратов. Недавний украинский анализ обломков сбитых реактивных дронов выявил в них многочисленные иностранные компоненты, в частности китайского, немецкого и американского производства.

Преимущество в воздухе Москва использует для круглосуточных ударов по столице с очевидной целью - максимально разрушить повседневную жизнь и сделать город непригодным для проживания. Атаки продолжаются круглосуточно в разных районах, а среди последних целей - школы, больницы, жилые дома, бизнес-центры, автозаправочные станции, супермаркеты, интернет-узлы и мосты через Днепр.

Дорогостоящий перехватчик и подземные заводы

Пока Украина ускоряет разработку и наращивает производство собственных средств перехвата, основным инструментом уничтожения реактивных дронов остаются истребители с ракетами класса "воздух-воздух" и бортовыми пушками. Такой метод эффективен, но экономически изнурительный, поэтому потребность в более дешёвых решениях стала критической - особенно с учётом ожидаемого существенного увеличения российского производства беспилотников в следующем году.

Надежды на удары по заводам противника авторы статьи считают слабым вариантом. Анализ последних спутниковых снимков свидетельствует, что РФ следует иранскому примеру и переносит производство под землю.

"Это ещё больше ограничит возможности Украины по срыву производственных циклов или уничтожению реактивных дронов до того, как их удастся задействовать", - констатирует издание.

Ставки для Персидского залива и Запада

Появление реактивных беспилотников создает для Киева не только проблему безопасности, но и геополитическую проблему - Украина стремится закрепить за собой репутацию военного новатора и партнера в сфере безопасности, а не получателя помощи. В начале этого года она отреагировала на обострение ситуации на Ближнем Востоке, предложив Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Иордании помощь в перехвате иранских дронов, что вылилось в соглашения с рядом государств Персидского залива.

"Однако российские реактивные беспилотники теперь могут свести на нет эту козырную карту", - отмечает Atlantic Council.

Монархии региона внимательно следят за небом над Киевом: переговоры Вашингтона и Тегерана не привели к прорыву, поэтому возобновление боевых действий на Ближнем Востоке остается вероятным. Украина утверждает, что Москва уже передала чертежи реактивных дронов Северной Корее, а, учитывая предыдущий опыт сотрудничества, Иран также может в скором времени получить данные для нового поколения собственных аппаратов.

Именно поэтому, по оценке авторов, страны Персидского залива имеют веские основания инвестировать в украинские оборонные компании и совместное производство дронов-перехватчиков. Европейские государства, США, Канада, Япония и другие заинтересованы в том же - и должны рассматривать возвращение Украине инициативы в воздушной войне как вопрос собственной национальной безопасности.

"Помимо усиления поддержки Украины, санкционные меры и меры экспортного контроля можно было бы применять более тщательно, а также, возможно, распространить их на китайских производителей авиационных двигателей и торговых посредников", - предполагают авторы.

Дополнительные ограничения, по их мнению, следует направить против логистических цепочек и банков, вовлечённых в торговлю технологиями двойного назначения между Россией, Ираном и Китаем.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов - ISW

Страна-агрессор Россия готовит новую масштабную кампанию дальних ударов по украинской энергетике зимой, рассчитывая таким образом добиться политических уступок от Киева на фоне отсутствия значительного прогресса российских войск на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российская стратегия опиралась на предположение, что постепенное продвижение армии РФ в конечном итоге истощит украинские оборонные возможности. Этот подход Москва рассматривала как основу для достижения своих целей в войне.

Однако динамика боевых действий в 2026 году, по данным ISW, не соответствует ожиданиям Кремля. Аналитики отмечают, что с марта российские войска имеют близкие к нулю чистые территориальные завоевания, тогда как украинские силы проводили контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Отдельно ISW обращает внимание на ситуацию вблизи Лимана. Украинская операция "Вивальди" привела к продвижению Сил обороны к северу от города и, по оценке института, сорвала российские планы по окружению укрепленной линии обороны в Донецкой области.

На этом фоне российскому военно-политическому руководству приходится корректировать оценки ситуации. ISW связывает проблемы российской армии также с тем, что командование получало преувеличенные доклады о ходе боевых действий, что могло искажать представление Кремля о реальном положении дел.

В результате Москва, по оценке аналитиков, может все больше полагаться на удары по критической инфраструктуре Украины. ISW уже отмечал, что Киев готовит энергосистему к ожидаемой интенсивной зимней кампании РФ против энергетической сети.

Противодействие реактивным беспилотникам РФ - последние новости

Как писал Главред, Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии также заявил, что скорость российских реактивных дронов может вырасти до 800–900 км/ч, тогда как сейчас они разгоняются максимум до 600 км/ч.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что остановить российские дроны можно еще на производственной линии. Производство дронов и ракет РФ зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Напомним, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Atlantic Council Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая в основном исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией, близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред