Венгрия может освободить место Украине в ЕС, вступив в СНГ или ОДКБ - МИД

В МИД резко ответили представителям Венгрии на недовольство относительно прекращения транзита российского газа через Украину.

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Венгрия и Словакия не справились с увеличением энергетической независимости / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, "Укртрансгаз"

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Заявления Венгрии о прекращении транзита газа являются манипулятивными

Единственной причиной проблем на энергорынке Европы всегда была РФ

Если Венгрия хочет усиливать РФ, она может вступить в ОДКБ или СНГ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение, прекратив транзит российского газа.

В МИД Украины отреагировали на это заявление, назвав его манипулятивным. В ведомстве отметили, что Европейская Комиссия четко заявила, что никакого негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС заблаговременно анонсированное решение Украины не имело.

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"Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой для стабильности и мира на европейском континенте. Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу", - говорится в сообщении.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

По данным Министерства иностранных дел Украины, все европейские страны кроме двух справились с задачей обеспечить свою экономику и население альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока.

Зато Венгрия и Словакия пытаются переложить свои проблемы "с больной головы на здоровую" и сохранить зависимость от страны-агрессора России, чем они фактически препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если же Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, и вместо этого укреплять энергетическую безопасность и независимость собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США", - подытожили в ведомстве.

Прекращение Украиной транзита газа РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что с 1 января Украина официально остановила транзит российского природного газа через свою территорию в страны Европейского Союза и Молдову.

Впоследствии стало известно, что в Словакии не хотят с этим примириться, поэтому прибегают к оскорблениям и угрозам. Например, 7 января в Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС. Впрочем, за несколько часов до ее начала Фицо заявил, что Киев якобы вышел из обсуждений.

Накануне также премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия ведёт переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок российского газа через территорию Украины, несмотря на то, что импорт газа из РФ сейчас осуществляется через трубопровод "Турецкий поток".

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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