На фоне заявлений Трампа: в МИД высказались о "беспокойствах в сфере безопасности" РФ

По словам Андрея Сибиги, Украина имеет право определять собственное будущее.

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Сибига отреагировал на риторику Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Сибиги:

Россия является угрозой для глобальной безопасности

Страна-агрессор РФ должна вывести войска из Украины

Союзники должны усилить давление на Москву, чтобы РФ согласилась на справедливый мир

Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Россия является самой большой угрозой для мировой безопасности.

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"Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей, которых отдали в российские семьи и дали им российские имена. Фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственную русификацию и ассимиляцию. Мы никогда не согласимся на такой "мир"", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что украинский мирный план предусматривает, чтобы Россия вывела свои войска из Украины и "оставила нас в покое".

"Это вполне будет соответствовать Хельсинкскому Заключительному акту", - добавили в МИД Украины.

Кроме того, Сибига отметил, что союзники должны усилить давление на агрессора, чтобы заставить Москву согласиться на справедливый мир, руководствуясь принципом "мир благодаря силе".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, поэтому он может понять чувства страны-агрессора России. При этом Трамп подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

В то же время лидер США подчеркнул, что надеется закончить войну в Украине в срок до 6 месяцев, хотя накануне обещал, что ему удастся это сделать всего лишь за 24 часа.

Впоследствии выяснилось, что республиканец очертил сроком в 6 месяцев не процесс окончания войны, а возможную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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