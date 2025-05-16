ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

Вы узнаете:
- Давление на Путина будет усилено
- Евросоюз ударит по российской экономике
ЕС готовит 18-й пакет санкций против РФ, который может предусматривать снижение предельной цены на российскую нефть и расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота". Это произошло на фоне переговоров в Стамбуле.
Ограничения также могут касаться банков третьих стран, которые поддерживают военные усилия Москвы. Новый пакет ограничений, предложенный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток", говорится в публикации Bloomberg.
"Мы хотим мира, и мы должны усилить давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру. И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - заявила она журналистам в Тиране.
Недавно страны-члены ЕС поддержали 17-й пакет санкций против России, которые преимущественно направлены на "теневой флот" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.
Санкции против РФ - главные новости
Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.
Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.
Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.
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