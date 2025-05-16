ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

Евросоюз усиливает давление на Путина.

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ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

Вы узнаете:

Давление на Путина будет усилено

Евросоюз ударит по российской экономике

ЕС готовит 18-й пакет санкций против РФ, который может предусматривать снижение предельной цены на российскую нефть и расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота". Это произошло на фоне переговоров в Стамбуле.

Ограничения также могут касаться банков третьих стран, которые поддерживают военные усилия Москвы. Новый пакет ограничений, предложенный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток", говорится в публикации Bloomberg.

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"Мы хотим мира, и мы должны усилить давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру. И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - заявила она журналистам в Тиране.

Недавно страны-члены ЕС поддержали 17-й пакет санкций против России, которые преимущественно направлены на "теневой флот" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

санкции / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - главные новости

Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.

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