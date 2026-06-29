Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

Журналисты отмечают, что лидеры НАТО должны разработать четкую стратегию противодействия новому витку российской агрессии.

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Украинские удары по Крыму могут подтолкнуть Путина к эскалации / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 ОМБр

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Удары по Крыму загоняют Путина в ловушку

Кремль теряет информационный контроль над войной

НАТО готовится к возможной радикальной эскалации

Систематическое уничтожение российской военной, логистической и энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму заставляет Москву терять контроль над ситуацией. Однако эффективная стратегия Украины одновременно повышает ставки: оказавшись в уголке, Владимир Путин может решиться на непредсказуемые и крайне рискованные шаги. Об этом предупреждает британское издание The Telegraph.

Исторический "зеленый свет" и изменение правил игры

Исторически Крым всегда был ареной жесткого противостояния России с Западом и соседями. В 2014 году, аннексировав полуостров, Москва практически беспрепятственно закрепила свой контроль. Тогдашняя мягкая реакция НАТО - ограничение лишь санкциями и политическим беспокойством - создала у Кремля иллюзию, что захват чужих территорий обойдется без серьезных последствий.

Однако полномасштабное вторжение полностью переписало эти правила. Сегодня Украина методично превращает Крым в ловушку для оккупантов. Массированные атаки беспилотников и дальнобойного оружия настолько парализовали военную машину РФ на полуострове, что оккупационные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения.

Трещины в пропаганде и угроза "ядерного блефа"

Для Киева и его союзников горящие военные объекты в Крыму - это яркое доказательство эффективности украинской армии. Однако аналитики The Telegraph акцентируют внимание на другом: как на собственное бессилие отреагирует Кремль.

Путин стремительно теряет контроль над внутренним информационным пространством. Российские системы ПВО уже не способны скрыть налеты дронов на нефтебазы и военные заводы в глубине самой России, в том числе и в крупных городах. Объяснять населению, что "все идет по плану", становится невозможно.

Аналитики опасаются, что из-за кризиса на фронте и репутационных потерь Путин может прибегнуть к радикальной эскалации. Среди вероятных сценариев - не только ковровые обстрелы Киева, но и прямая угроза применения тактического ядерного оружия.

Вызов для НАТО и Дональда Трампа

Ситуация требует от Запада максимальной собранности и готовности к худшему. Впереди - саммит Альянса в Анкаре, который состоится уже в следующем месяце.

Журналисты отмечают, что лидеры НАТО должны выработать четкую стратегию противодействия новому витку российской агрессии. И это испытание на прочность касается абсолютно всех лидеров - включая Дональда Трампа, которому придется реагировать на непредсказуемые шаги Москвы в условиях, когда старые правила сдерживания больше не действуют.

Что известно о новых ударах по Крыму: заявление командующего НГУ

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что украинские Силы обороны намерены и в дальнейшем усиливать атаки на логистическую инфраструктуру российских войск, в частности на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, все более важную роль в таких операциях играют подразделения беспилотных систем, которые активно действуют в глубине тыла противника. Пивненко отметил, что Нацгвардия увеличивает количество операторов дронов, задействованных в этих задачах, а также совершенствует возможности по обнаружению и поражению военных целей.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Атаки на Крым в июне 2026 года - новости по теме

Как писал Главред, 20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Вероятно, был поражён топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электроснабжение. Взрывы вновь раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налету реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было нанесено семь ударов.

В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте. Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

26 июня стало известно, что на территории Крыма и в Севастополе оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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