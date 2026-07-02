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Донбасс - лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины

Юрий Берендий
2 июля 2026, 20:16
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Кремль может использовать любую паузу для накопления сил и нового наступления. Военный объяснил, почему истинная цель РФ значительно шире, чем Донбасс.
Донбасс — лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины
Военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: Антон Дзюбенко/Facebook, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Что сказал Антон Дзюбенко:

  • Оккупация Донецкой и Луганской областей - лишь первый этап для РФ
  • После захвата Донбасса враг захочет передышки для переговоров
  • Россияне воспользуются перерывом для накопления новых резервов

Россия не рассматривает возможный захват Донбасса как конечную цель войны. Даже в случае реализации такого сценария Кремль лишь использовал бы паузу для подготовки к новому этапу боевых действий, считает украинский военный. Об этом сообщил начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко в интервью Главреду.

"История, связанная с планами по оккупации Донецкой и Луганской областей, - это для россиян лишь первый этап войны против Украины. Если бы, не дай Бог, чисто теоретически сложилась такая ситуация, что врагу удалось бы захватить Донбасс, тогда он мог бы сделать первый шаг к перерыву и переговорам с нами", - сказал Антон Дзюбенко.

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В то же время военный убежден, что даже потенциальная пауза не означала бы завершения боевых действий. По его словам, она стала бы лишь возможностью для противника восстановить силы и подготовиться к новой кампании.

"В дальнейшем россияне наращивали бы резервы, накапливали потенциал и готовились к следующей фазе с целью захвата других территорий Украины", - подчеркнул военный.

Оценивая долгосрочную стратегию Кремля, начальник штаба батальона призвал не сводить её лишь к стремлению установить контроль над отдельными украинскими регионами.

"На мой взгляд, главная цель России - не оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей, а именно уничтожение Украины и нашей государственности", - резюмирует Антон Дзюбенко.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Песков подчеркнул намерение Москвы продолжать усиливать давление для достижения своих целей в войне. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по якобы украинским военным и объектам, связанным с военной сферой. При этом он не указал, что реальными целями стали жилые многоэтажки.

Министерство обороны России обнародовало сообщение о якобы сбитой ракете дальнего действия над российской территорией. Аналитики и западные издания связывали такое сообщение с возможным применением украинской баллистики, в частности ракеты FP-9. Заявленная дальность ракеты FP-9 в источниках составляет около 850 километров, а испытания планировались на лето или начало осени.

Пропагандистские Telegram-каналы сообщили о потере боевого вертолета Ка-52 в ходе боевых действий. Сообщение об этом и о возможной гибели летчика также распространил советник министра обороны Сергей Стерненко. Причина потери вертолета и место происшествия не установлены, а сведений о втором члене экипажа нет.

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О персоне: Антон Дзюбенко

Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, выполняющего разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны.

Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

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