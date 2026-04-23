Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

Принцу Луи исполнилось 8 лет. Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили день рождения своего младшего сына, опубликовав новый портрет в Instagram.
На милом снимке малыш улыбается на лодке, позируя со скрещенными руками в синем пуловере с молнией до середины груди.
"С днем рождения, Луи!" — подписала пара публикацию в социальных сетях в четверг. "Сегодня 8!", - добавили они.
Хотя 44-летняя Миддлтон часто сама фотографирует своих детей на их днях рождения, в этом году она отметила Мэтта Портеуса в качестве фотографа.
Принцесса Уэльская и ее 43-летний муж также являются родителями 12-летнего сына принца Джорджа и 10-летней дочери принцессы Шарлотты.Пара состоит в браке с апреля 2011 года.
В четверг аккаунт короля Карла в Instagram перепостил портрет Луи в Stories.
"С днем рождения, принц Луи!" — написал 77-летняя монарх.
О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
