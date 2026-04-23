3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

Что можно делать 24 апреля. Приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.

https://glavred.info/primety/3-zapreta-kotorye-nelzya-narushat-v-prazdnik-24-aprelya-primety-10759046.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 24 апреля

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет дождь

Почему нельзя считать деньги в этот день

Что нужно сделать 24 апреля

24 апреля церковь почитает память святого мученика Саввы Стратилата. Как сообщает Главред, он происходил из готской среды. Савва служил в римском войске, был опытным и дисциплинированным воином.

Он тайно исповедовал христианство, помогал бедным и пленным. Он поддерживал даже тех, кого преследовали. В какой-то момент он открыто признал веру, когда императорские власти требовали взять принять участие в языческих жертвоприношениях.

видео дня

Савва оставил военную службу. Власти приказали его арестовать и жестоко пытали. Он выдержал все пытки и не отрекся от веры. После этого его казнили.

Что можно делать 24 апреля

В этот день нужно помолиться. У святых просят внутренней силы и выдержки.

В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что это вернется сторицей.

Что нельзя делать 24 апреля

1. Нельзя 24 апреля начинать новые дела. Считается, что они не увенчаются успехом.

2. Нельзя 24 апреля занимать деньги, а также пересчитывать их. Предки верили, что могут начаться финансовые трудности.

3. Нельзя 24 апреля отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 24 апреля

Если в этот день красное небо, то май будет дождливым.

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай грибов.

Если в этот день пасмурно, то весна будет затяжной.

Если в этот день солнечно, то лето будет жарким.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред