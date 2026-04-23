Демографический спад набирает обороты и может привести к кризису рабочей силы, снижению производства и изменению мировой экономики.

В ближайшие десятилетия мир столкнется с острой нехваткой людей

Вы узнаете:

Почему население мира стремительно сокращается

К чему приведёт глобальная нехватка людей

Какой сценарий будущего уже вызывает тревогу у экспертов

Глобальное сокращение населения уже началось и может кардинально изменить привычную экономическую модель. По мнению главы StepStone Себастьяна Деттмерса, человечество вступает в период, когда нехватка людей станет одним из главных вызовов для мировой экономики.

Несколько лет назад специалист в публикации предупреждал, что в ближайшие десятилетия мир столкнется с острой нехваткой кадров, что способно вызвать масштабные экономические потрясения. Речь идет не о краткосрочном кризисе, а о долгосрочном процессе, который уже набирает силу. Об этом вспоминает Popular Mechanics.

Почему население сокращается

Причины демографического спада, по словам эксперта, лежат не в катастрофах или войнах. Напротив, ключевую роль играет рост уровня жизни. Люди живут дольше, становятся более образованными и обеспеченными, но при этом реже решаются заводить детей.

Эта тенденция особенно заметна в развитых странах, где рождаемость падает быстрее всего. В результате формируется дисбаланс и пожилых людей становится больше, а молодых работников намного меньше.

К чему это приведет

Согласно оценкам, основанным на исследованиях Фонда Билла и Мелинды Гейтс, к концу века население Земли может сократиться примерно на один миллиард человек от пиковых значений. Еще тревожнее ситуация с рабочей силой.

В ряде стран Европы и Азии ожидается резкое падение числа трудоспособных граждан. Например, в Италии, Испании и Греции рабочая сила может сократиться более чем наполовину, а в Японии и Китае до двух третей.

Экономика под давлением

Снижение числа работников уже начинает сказываться на разных отраслях. Нехватка специалистов ощущается в образовании, медицине, инженерии и сфере услуг. Это запускает цепную реакцию: падает производительность, сокращаются расходы, уменьшается масштаб бизнеса и замедляется экономический рост.

Эксперты предупреждают, что без адаптации такие изменения могут привести к серьезному кризису глобальной экономики.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

