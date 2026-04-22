Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Среди садоводов наиболее популярны народные методы — они просты, доступны и экологичны.

Чем поливать сорняки вдоль забора

Вы узнаете:

Чем полить сорняки, чтобы они не росли

Что подложить под забор, чтобы бороться с сорняками

Что посадить вдоль забора от сорняков

Весна традиционно приносит не только зелень, но и главную заботу владельцев участков — сорняки вдоль заборов. Газонокосилка туда не дотягивается, ручная прополка дает кратковременный эффект, а через несколько недель все возвращается на круги своя.

Но опытные огородники уверяют, что существуют способы, позволяющие обуздать эти "скрытые полосы" надолго — от народных средств до агротехнических барьеров и даже зеленых насаждений-конкурентов. Об этом пишет УНИАН.

Народные методы: что можно вылить на сорняки

Садоводы все чаще выбирают простые и экологичные решения — большинство из них есть на кухне. Но все они работают только при условии повторения процедур.

Кипяток

Самый быстрый способ "сжечь" надземную часть сорняка. Листья и стебли погибают почти мгновенно, но корни остаются живыми — через 2–3 недели растение отрастает. Пароочиститель действует так же, но точнее: струя пара в течение 5–10 секунд позволяет обрабатывать даже щели между плиткой.

Уксус

Смесь воды и уксуса 1:1 опрыскивают по листьям. Уже на следующий день зелень вянет. Лучший эффект — в сухую солнечную погоду. Важно не попасть на культурные растения.

Соль и сода

Соль высушивает растение, но может испортить почву и "перекочевать" к соседям после дождя. Используют точечно: 1 стакан соли на 10 л воды.

растение, но может испортить почву и "перекочевать" к соседям после дождя. Используют точечно: 1 стакан соли на 10 л воды. Сода действует мягче: подавляет молодые всходы, но не уничтожает корни. Дозировка — 2–3 ст. л. на 1 л воды.

Некоторые огородники применяют кукурузный глютен, который блокирует прорастание семян. Но он подавляет любые семена, поэтому не подходит для зон, где планируется посев.

Химические средства

Для тех, кто хочет 100% результата, остаются гербициды. Среди популярных препаратов — "Глифос", "Торнадо", аммиачная селитра. Есть средства сплошного и избирательного действия, поэтому перед покупкой важно читать инструкцию.

Агротехнические барьеры: как не дать сорнякам прорастать

Если не хочется постоянно опрыскивать или поливать, можно создать физическое препятствие, которое не позволит сорнякам прорастать вдоль забора.

Закопать барьер — металлические листы, шифер или плотный геотекстиль на глубине 30–50 см.

— металлические листы, шифер или плотный геотекстиль на глубине 30–50 см. Вырывать с корнями — классический, но эффективный способ, если не оставлять никаких фрагментов корневой системы.

— классический, но эффективный способ, если не оставлять никаких фрагментов корневой системы. Мульчирование — компост, торф, хвойная подстилка, опилки или укрывной материал.

компост, торф, хвойная подстилка, опилки или укрывной материал. Идеальный вариант: черный геотекстиль + гравий/щепа . Аккуратно, долговечно, сорняки не пробиваются.

Что посадить вдоль забора, чтобы не росли сорняки

Опытные садоводы предлагают другой подход: не бороться, а заменить. Почвопокровные растения создают плотный зеленый ковер и не оставляют сорнякам шансов.

Подходят:

клевер;

тимьян;

мелисса;

барвинок ;

флокс шиловидный.

Для заборов из рабицы прекрасно подходит плющ — он и землю покроет, и сетку оплетет.

Есть нюанс: некоторые почвопокровные растения разрастаются не хуже сорняков. Поэтому их тоже стоит ограничить шифером или металлическими листами.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

