Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Вы узнаете:
- Чем полить сорняки, чтобы они не росли
- Что подложить под забор, чтобы бороться с сорняками
- Что посадить вдоль забора от сорняков
Весна традиционно приносит не только зелень, но и главную заботу владельцев участков — сорняки вдоль заборов. Газонокосилка туда не дотягивается, ручная прополка дает кратковременный эффект, а через несколько недель все возвращается на круги своя.
Но опытные огородники уверяют, что существуют способы, позволяющие обуздать эти "скрытые полосы" надолго — от народных средств до агротехнических барьеров и даже зеленых насаждений-конкурентов.
Народные методы: что можно вылить на сорняки
Садоводы все чаще выбирают простые и экологичные решения — большинство из них есть на кухне. Но все они работают только при условии повторения процедур.
Кипяток
Самый быстрый способ "сжечь" надземную часть сорняка. Листья и стебли погибают почти мгновенно, но корни остаются живыми — через 2–3 недели растение отрастает. Пароочиститель действует так же, но точнее: струя пара в течение 5–10 секунд позволяет обрабатывать даже щели между плиткой.
Уксус
Смесь воды и уксуса 1:1 опрыскивают по листьям. Уже на следующий день зелень вянет. Лучший эффект — в сухую солнечную погоду. Важно не попасть на культурные растения.
Соль и сода
- Соль высушивает растение, но может испортить почву и "перекочевать" к соседям после дождя. Используют точечно: 1 стакан соли на 10 л воды.
- Сода действует мягче: подавляет молодые всходы, но не уничтожает корни. Дозировка — 2–3 ст. л. на 1 л воды.
Некоторые огородники применяют кукурузный глютен, который блокирует прорастание семян. Но он подавляет любые семена, поэтому не подходит для зон, где планируется посев.
Химические средства
Для тех, кто хочет 100% результата, остаются гербициды. Среди популярных препаратов — "Глифос", "Торнадо", аммиачная селитра. Есть средства сплошного и избирательного действия, поэтому перед покупкой важно читать инструкцию.
Агротехнические барьеры: как не дать сорнякам прорастать
Если не хочется постоянно опрыскивать или поливать, можно создать физическое препятствие, которое не позволит сорнякам прорастать вдоль забора.
- Закопать барьер — металлические листы, шифер или плотный геотекстиль на глубине 30–50 см.
- Вырывать с корнями — классический, но эффективный способ, если не оставлять никаких фрагментов корневой системы.
- Мульчирование — компост, торф, хвойная подстилка, опилки или укрывной материал.
- Идеальный вариант: черный геотекстиль + гравий/щепа. Аккуратно, долговечно, сорняки не пробиваются.
Что посадить вдоль забора, чтобы не росли сорняки
Опытные садоводы предлагают другой подход: не бороться, а заменить. Почвопокровные растения создают плотный зеленый ковер и не оставляют сорнякам шансов.
Подходят:
- клевер;
- тимьян;
- мелисса;
- барвинок;
- флокс шиловидный.
Для заборов из рабицы прекрасно подходит плющ — он и землю покроет, и сетку оплетет.
Есть нюанс: некоторые почвопокровные растения разрастаются не хуже сорняков. Поэтому их тоже стоит ограничить шифером или металлическими листами.
Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков без химии и надолго:
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
