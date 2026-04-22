Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Дарья Пшеничник
22 апреля 2026, 22:52
Среди садоводов наиболее популярны народные методы — они просты, доступны и экологичны.

Чем поливать сорняки вдоль забора / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем полить сорняки, чтобы они не росли
  • Что подложить под забор, чтобы бороться с сорняками
  • Что посадить вдоль забора от сорняков

Весна традиционно приносит не только зелень, но и главную заботу владельцев участков — сорняки вдоль заборов. Газонокосилка туда не дотягивается, ручная прополка дает кратковременный эффект, а через несколько недель все возвращается на круги своя.

Но опытные огородники уверяют, что существуют способы, позволяющие обуздать эти "скрытые полосы" надолго — от народных средств до агротехнических барьеров и даже зеленых насаждений-конкурентов. Об этом пишет УНИАН.

Народные методы: что можно вылить на сорняки

Садоводы все чаще выбирают простые и экологичные решения — большинство из них есть на кухне. Но все они работают только при условии повторения процедур.

Кипяток

Самый быстрый способ "сжечь" надземную часть сорняка. Листья и стебли погибают почти мгновенно, но корни остаются живыми — через 2–3 недели растение отрастает. Пароочиститель действует так же, но точнее: струя пара в течение 5–10 секунд позволяет обрабатывать даже щели между плиткой.

Уксус

Смесь воды и уксуса 1:1 опрыскивают по листьям. Уже на следующий день зелень вянет. Лучший эффект — в сухую солнечную погоду. Важно не попасть на культурные растения.

Соль и сода

  • Соль высушивает растение, но может испортить почву и "перекочевать" к соседям после дождя. Используют точечно: 1 стакан соли на 10 л воды.
  • Сода действует мягче: подавляет молодые всходы, но не уничтожает корни. Дозировка — 2–3 ст. л. на 1 л воды.

Некоторые огородники применяют кукурузный глютен, который блокирует прорастание семян. Но он подавляет любые семена, поэтому не подходит для зон, где планируется посев.

Химические средства

Для тех, кто хочет 100% результата, остаются гербициды. Среди популярных препаратов — "Глифос", "Торнадо", аммиачная селитра. Есть средства сплошного и избирательного действия, поэтому перед покупкой важно читать инструкцию.

Агротехнические барьеры: как не дать сорнякам прорастать

Если не хочется постоянно опрыскивать или поливать, можно создать физическое препятствие, которое не позволит сорнякам прорастать вдоль забора.

  • Закопать барьер — металлические листы, шифер или плотный геотекстиль на глубине 30–50 см.
  • Вырывать с корнями — классический, но эффективный способ, если не оставлять никаких фрагментов корневой системы.
  • Мульчирование — компост, торф, хвойная подстилка, опилки или укрывной материал.
  • Идеальный вариант: черный геотекстиль + гравий/щепа. Аккуратно, долговечно, сорняки не пробиваются.

Что посадить вдоль забора, чтобы не росли сорняки

Опытные садоводы предлагают другой подход: не бороться, а заменить. Почвопокровные растения создают плотный зеленый ковер и не оставляют сорнякам шансов.

Подходят:

  • клевер;
  • тимьян;
  • мелисса;
  • барвинок;
  • флокс шиловидный.

Для заборов из рабицы прекрасно подходит плющ — он и землю покроет, и сетку оплетет.

Есть нюанс: некоторые почвопокровные растения разрастаются не хуже сорняков. Поэтому их тоже стоит ограничить шифером или металлическими листами.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков без химии и надолго:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Новости партнеров

Главное за день

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

Популярное

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

23:58

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

23:51

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

23:00

Седокова положила глаз на свежеразведенного российского рэпера

22:52

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

22:43

Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"Видео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
21:49

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

21:49

Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

21:39

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

21:34

Никакие не "піони": как правильно назвать эти роскошные цветы на украинском

Реклама
21:03

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

20:55

В какие дни рождаются самые верные друзья: никогда не бросят в беде

20:38

Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

20:36

Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

19:53

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

19:45

Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

19:45

Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

19:33

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:27

ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:24

Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

19:21

"Случилось впервые за последние 10 месяцев": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Реклама
19:10

Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

19:06

На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

18:57

Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

18:52

Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

18:51

Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

18:31

Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

18:30

Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

18:27

Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

18:25

Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

17:59

Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

17:22

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

17:21

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

17:20

Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

17:16

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

17:06

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

17:00

"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

16:55

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

Реклама
16:51

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

16:26

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

16:23

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

16:12

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

16:08

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

