Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

Женщина обнаружила, что кто-то "стрижет" ей волосы во сне. Однако разгадка оказалась не мистической, а связанной с необычным поведением питомца.

Девушка начала замечать новые "стрижки" после сна / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@maymaymoonpieprincess

Жительница США столкнулась с пугающей загадкой. Каждое утро девушка просыпалась с ощущением, что ее волосы ставали короче. Сначала это казалось невозможным, ведь все происходило во время сна. Однако вскоре она обнаружила на кровати аккуратно срезанные пряди, что только усилило тревогу.

Разгадка оказалась неожиданной. Однажды утром американка заметила рядом с собой рыжего кота, который явно был увлечен "процессом". Позже ей удалось запечатлеть питомца на фото рядом со свежесрезанными волосами. Видео с доказательством быстро стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров в TikTok.

Ночная "стрижка"

Ролик, опубликованный в TikTok, вызвал бурную реакцию пользователей. Многие встали на сторону кота, шутя, что он просто заботится о внешнем виде хозяйки.

Кот по ночам играл с волосами хозяйки / Фото: tiktok.com/@maymaymoonpieprincess

Другие признались, что сталкивались с похожим поведением своих питомцев, особенно по утрам перед кормлением.

Реакция соцсетей

Комментаторы не скрывали своих эмоций и прибегали к юмору:

"У него просто нет секущихся кончиков. Он помогает";

"Ночной парикмахер пришёл по записи";

"Мой делает так же, пока ждет завтрак. Теперь я понимаю, что не одна.

Некоторые пользователи, впрочем, признались, что история их насторожила, и советовали внимательнее следить за поведением животных во время сна.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео.

