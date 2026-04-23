'Слова не остановят Путина': Зеленский заговорил об иностранных войсках

Зеленский не уверен, что диалоги, основанные на компромиссе, приносят результат.

Зеленский рассказал, как можно положить конец войне

Главное из заявления Зеленского:

Чтобы закончить войну, нужно сказать Путину, что он неправ

Россияне боятся сил поддержки, баз и международных представителей

Влиятельные мировые лидеры должны заставить Путина остановить войну

Стране-агрессору России будет очень опасно начинать новую войну, если иностранные войска будут размещаться на линии соприкосновения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, россияне боятся сил поддержки, баз и международных представителей.

"Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина. И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", — подчеркнул глава государства.

По его мнению, президенты Дональд Трамп, Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну.

"Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что Кремль продолжает использовать нарративы о том, что в Украине якобы ущемляются религиозные свободы, чтобы оправдать свою затяжную войну.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сказал, что в Кремле якобы есть понимание того, как завершится война РФ против Украины, но никаких публичных заявлений по этому поводу делать не собираются.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

