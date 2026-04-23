Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

Ягун отметил, что в белорусском обществе нет той враждебности по отношению к украинцам, которая годами формировалась в России.

Втягивание белорусской армии в войну

Главное из заявления эксперта:

Россия, вероятно, не будет использовать белорусских военных в качестве самостоятельной армии

Их могут интегрировать в подразделения российской армии

В таком случае ими будет легче управлять

Если страна-агрессор Россия привлечет белорусскую армию к войне как отдельную силу, то ее эффективность будет невысокой. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, более вероятен сценарий, при котором белорусских военных могут не использовать как самостоятельную армию, а интегрировать в подразделения российской армии.

"Это принципиально иная ситуация. Потому что в белорусском обществе нет того уровня враждебности к украинцам, который годами формировался в России. В течение последних четырех лет белорусам пытались внушить, что украинцы — "враги", но их мнение принципиально не изменилось. Поляков еще могут привлечь, но украинцы для них точно не враги. Часть людей там, возможно, и убедили в этом, но она незначительна", — подчеркнул он.

Ягун добавил, что белорусские вооруженные силы могут расформировать и пополнить ими ряды российской армии, ведь в таком случае ими будет легче управлять и выше вероятность, что их будут использовать по назначению.

"А их назначение простое — умереть в первых рядах "мясных" штурмов, чтобы потом не создавать проблем. Потому что любой чужеродный элемент в российской армии не очень безопасен для самой армии. Поэтому, как только такие элементы там появляются в виде мобилизованных с оккупированных территорий или иностранцев по контракту, их сразу пытаются утилизировать первыми", — подчеркнул генерал-майор запаса СБУ.

Армия Беларуси

Угроза со стороны Беларуси — что известно

Как сообщал Главред, ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что страна-агрессор РФ может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если удастся добиться соответствующего решения со стороны Александра Лукашенко.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявлял, что угроза со стороны Беларуси для Украины пока ограничивается информационным давлением, а реальных признаков подготовки к наступательным действиям нет.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Беларусь, вероятно, получила от России задание перед весенне-летней кампанией на востоке и юге Украины — поддерживать напряжение украинских сил.

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

