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Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

Анна Ярославская
13 апреля 2024, 03:19
Эта, казалось бы, простая головоломка хорошо тренирует когнитивные способности.
Головоломка
Головоломка покажет, насколько вы внимательны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Настоящие любители головоломок ни дня не проводят без решения интересных задач. Если у вас есть несколько свободных минут, то готовы ли бросить вызов своему разуму?

Головоломка кажется довольно простой, но на самом деле это не так. Решить ее смогут только те, у кого идеальное зрение.

Посмотрите внимательно на картинку. На ней вы увидите множество разных рыб, которые будут отвлекать внимание от решения задачи.

видео дня

На этом ярком изображении спрятана ракушка, и именно ее вам нужно найти. Время ограничено - у вас есть всего лишь 20 секунд.

Видите ли вы ракушку на картинке?
Видите ли вы ракушку на картинке? / mirror.co.uk

Раковина на самом деле очень маленькая, поэтому ее нелегко найти. Если вы посмотрите на правую часть изображения на экране, то увидите синих рыб с темно-оранжевыми хвостами, а также морские растения.

За белыми камнями в песке спрятана ракушка, которую вы искали. Видите ли вы ее сейчас?

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

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