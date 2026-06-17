Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026

Стилист Тата Капустинская назвала аксессуары, которые сделают летний образ актуальным и дорогим.

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Головные уборы на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, sinnborn, tilofaf956

Вы узнаете:

какие модные головные уборы на лето 2026 выбирают модницы

чем заменить соломенную панаму в летнем гардеробе

какие тренды головных уборов 2026 года помогут сделать образ более дорогостоящим

Летний гардероб сложно представить без головного убора, однако в 2026 году дизайнеры и стилисты предлагают отойти от привычных решений и обратить внимание на более выразительные аксессуары. Главред расскажет, что должно украшать голову модницы летом 2026 года.

Модные козырьки на лето 2026

По словам стилистки и блогерши Тати Капустинской, одним из самых неожиданных трендов сезона стало возвращение козырьков. Но на этот раз речь идет не о спортивных моделях из пластика, а о более элегантных вариантах.

видео дня

"Во-первых, триумфальное возвращение козырьков. Но забываем о спортивном пластике. В тренде — четкие архитектурные козырьки с тканью или соломенной фактурой, которые носят с гигантскими очками", — отметила стилистка.

Такие модели придают образу структурированность и особенно эффектно смотрятся в сочетании с льняными комплектами, платьями и летними костюмами.

Козырьки на лето 2026 / скриншот из видео

Кроше-панамки — новый взгляд на летнюю классику

Панамки полностью не исчезли с модной арены, однако изменились их формы и фактуры. В центре внимания оказались вязаные модели кроше с деликатным плетением.

"Второе — вязаные крючком кроше-панамки, но не пушистые рыбацкие, а с изящным структурным плетением. Они создают нужную непринужденность и очень круто сбалансируют пафос классических льняных костюмов", — пояснила эксперт.

Такие головные уборы прекрасно подходят для отдыха, городских прогулок и курортных образов.

Вязаная панама / скриншот из видео

Какие шляпы будут в моде летом 2026 года

Еще один тренд лета — жесткие шляпы с четкой геометрией. Особую популярность приобрели канотье и федоры.

"В-третьих, канотье и федоры с жесткими полями. Никаких мягких обвисших полей — шляпа должна иметь четкую, почти опасную геометрию", — подчеркнула специалист.

Именно такие модели помогают сделать даже самый простой образ более статусным и элегантным.

Шляпы с полями / скриншот из видео

Шёлковые платки — банданы из нулевых

Шёлковые платки этим летом переживают настоящий ренессанс. Они помогают придать образу индивидуальность и легко становятся главным акцентом даже в самом простом комплекте одежды.

"В-четвертых, шелковые платки, которые мы завязываем исключительно как банданы из нулевых или сочетаем с бейсболками, как это, например, делают топовые инфлюенсерки в стиле стритстайл в Милане", — отметила Капустинская.

Стилисты советуют носить такие платки не только на голове. Они также могут украшать сумки, выполнять роль пояса или дополнять пляжные образы.

Платки-банданы / скриншот из видео

Шляпа-таблетка — самый элегантный тренд лета 2026

Еще один фаворит сезона — шляпа-таблетка. Эта модель имеет архитектурную форму и придает образу нотку высокой моды. Именно жесткая геометрия, по словам экспертов, стала одним из ключевых трендов года.

"И шляпа-таблетка, о которой мы уже подробно говорили в прошлом видео. Она остается на пике популярности, глянцевые издания лишь подтвердили, что строгая форма — это главный хит сезона", — подытожила стилистка.

Шляпа-таблетка особенно эффектно сочетается с лаконичными платьями, костюмами и минималистичными летними образами, делая их более статусными и изысканными.

Модные головные уборы на лето 2026 — советы стилиста:

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Об источнике: tata.pro.style Тата Капустинская (tata.pro.style) — стилистка и автор проекта "Книга Стиля". Эксперт специализируется на быстрой и глубокой трансформации женского гардероба. Специалистка владеет авторской методикой, которая помогает женщинам раскрыть свою индивидуальность и найти собственный уникальный образ всего за 10 дней.

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