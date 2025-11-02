Российская певица Елка перепела свой хит, чтобы лишний раз не упоминать Украину.

Певица Елка опустилась окончательно / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elkasinger

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину и продолжает развлекать своими песнями россиян, пробила дно.

Уроженка Ужгорода перепела свой хит "Прованс", чтобы не упоминать в нем Украину и не "расстраивать" российскую публику. В частности, в тексте песни есть слова: "А завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте".

Между тем, выступая в террористической России перед россиянами, певица убрала слово "Борисполь" из песни. Вместо него прозвучало: "А завтра в 7:22 я буду лететь к тебе".

Позиция Елки о нападении Росиии на Украину

Певица Елка выбрала молчаливую позицию относительно войны в Украине. Она продолжает давать концерты в России и платить налоги стране-агрессору. В сети мелькала информация, что Елка тайно донатит ВСУ, но подтверждения этой информации нет.

О персоне: певица Елка Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ. Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну. Она молчит о военном вторжении России в Украину.

