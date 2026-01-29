Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

В настоящее время привлечены все силы для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

https://glavred.info/ukraine/odna-oblast-ukrainy-mozhet-ostatsya-bez-gaza-lyudey-prizvali-podgotovitsya-10736498.html Ссылка скопирована

Проблемы с поставками газа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

В Закарпатье люди могут остаться без газа

Это может произойти из-за подъема уровня воды в Тисе

Там будут развертывать дополнительные пункты несокрушимости

В Закарпатье почти 5 800 человек в 17 населенных пунктах могут остаться без газа. Это может произойти в результате таяния снега и подъема уровня воды в Тисе. Об этом заявили в Закарпатской областной госадминистрации.

"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах", - говорится в сообщении. видео дня

В частности, речь идет о населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобовое, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Дивичное, Затисовка, Великая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь, Клиново.

Отмечается, что привлечены все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. Сейчас профильные службы занимаются устройством насыпи через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. В то же время специалисты работают над несколькими инженерными решениями.

"Населенные пункты, оказавшиеся под угрозой, будут иметь бесперебойное энергоснабжение: графики отключений для них на период работ применяться не будут. Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад", - добавили в обладминистрации.

Кроме того, местных жителей призвали подготовиться к альтернативному печному отоплению и использованию сжиженного газа для бытовых нужд. Местные власти и ГСЧС занимаются развертыванием дополнительных пунктов несокрушимости и обогрева.

Возможна ли критическая ситуация с газом в Украине

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко говорил, что прогнозировать возможные перебои с газоснабжением в Украине в условиях войны сейчас невозможно, однако даже негативный сценарий не будет критическим.

По его словам, ситуация с газом напрямую зависит от действий врага, на которые украинская сторона повлиять не может.

"Теоретически может возникнуть ситуация, что газа действительно не будет. Но я не стал бы называть это фатальным сценарием", - сказал он.

Удары РФ по газовой инфраструктуре - что известно

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска 17 января нанесли удар по предприятию "Нафтогаза". Было атаковано оборудование, обеспечивающее добычу газа.

9 января в поселке Рудно Львовской общины после ракетной атаки РФ сработала автоматическая система безопасности газоснабжения, в результате чего подачу газа временно прекратили для части потребителей.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что российские оккупационные войска будут пытаться наносить удары не только непосредственно по объектам электроэнергетики, но и по всему "энергетическому сектору", который включает в себя также газовую и топливную отрасли.

Читайте также:

О персоне: Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович - (род. 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред