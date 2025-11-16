Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

Российские удары по топливной и энергетической инфраструктуре Украины продолжаются уже давно, чтобы нарушить тыловое обеспечение, указал Гончар.

https://glavred.info/ukraine/mogut-li-ukraincy-ostatsya-bez-gaza-i-benzina-zimoy-raskryt-scenariy-10715927.html Ссылка скопирована

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гончар:

Россия еще с 2022 года начала уничтожать топливную отрасль Украины

Удары россиян соответствуют логике войны

Вопрос защиты объектов газовой и топливной отраслей не обсуждался

Российские оккупационные войска будут пытаться наносить удары не только непосредственно по объектам электроэнергетики, но и по всему "энергетическому сектору", который включает в себя также газовую и топливную отрасли. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, отвечая на вопрос о худших сценариях для украинцев зимой.

По его словам, топливная инфраструктура включает объекты, которые Россия начала системно уничтожать еще в 2022 году. Речь идет о нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях, в частности завод в Кременчуге. Нефтебазы обеспечивают хранение нефти, тогда как нефтепродукты - это уже готовое топливо.

видео дня

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что такие удары соответствуют логике войны. Он подчеркнул, что противник стремится лишить Украину боеприпасов, энергоресурсов, топлива и связи. Именно это Россия делает почти четыре года, ведя войну не только на фронте, но и по тыловой инфраструктуре.

По его словам, можно полагаться на инженерные средства защиты, но вполне очевидно, что многие необходимые решения до сих пор не были реализованы.

"Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема", - указал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Может ли Украина остаться без газа зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне наносят удары преимущественно по украинской газодобыче, пытаясь поражать хранилища, но значительного успеха не достигают, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. враг концентрирует внимание на компрессорных станциях и газоочистных предприятиях.

Из-за этого Украина, по словам эксперта, потеряла значительную часть собственной добычи газа, что является серьезной проблемой. Именно поэтому нужно не только увеличить импорт газа сейчас, но и заранее спланировать поставки на февраль-март - период самого низкого давления в системе и минимальных объемов выдачи из хранилищ.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 ноября Россия снова совершила атаку по Украине. В нескольких областях прогремели взрывы, пострадали гражданские объекты. Под ударом оказались Одесская, Днепропетровская и Сумская области.

Вражеские беспилотники целенаправленно били по энергетической инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минэнерго. Из-за этих атак регион испытал серьезные перебои с электроснабжением.

В ночь на 14 ноября российские войска осуществили мощный комбинированный удар ракетами и дронами по территории Украины. В результате атаки есть десятки раненых, среди которых дети и беременная женщина, также есть погибшие. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред