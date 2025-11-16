Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

Юрий Берендий
16 ноября 2025, 15:42
84
Российские удары по топливной и энергетической инфраструктуре Украины продолжаются уже давно, чтобы нарушить тыловое обеспечение, указал Гончар.
Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий
Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гончар:

  • Россия еще с 2022 года начала уничтожать топливную отрасль Украины
  • Удары россиян соответствуют логике войны
  • Вопрос защиты объектов газовой и топливной отраслей не обсуждался

Российские оккупационные войска будут пытаться наносить удары не только непосредственно по объектам электроэнергетики, но и по всему "энергетическому сектору", который включает в себя также газовую и топливную отрасли. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, отвечая на вопрос о худших сценариях для украинцев зимой.

По его словам, топливная инфраструктура включает объекты, которые Россия начала системно уничтожать еще в 2022 году. Речь идет о нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях, в частности завод в Кременчуге. Нефтебазы обеспечивают хранение нефти, тогда как нефтепродукты - это уже готовое топливо.

видео дня

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что такие удары соответствуют логике войны. Он подчеркнул, что противник стремится лишить Украину боеприпасов, энергоресурсов, топлива и связи. Именно это Россия делает почти четыре года, ведя войну не только на фронте, но и по тыловой инфраструктуре.

По его словам, можно полагаться на инженерные средства защиты, но вполне очевидно, что многие необходимые решения до сих пор не были реализованы.

"Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема", - указал он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Может ли Украина остаться без газа зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне наносят удары преимущественно по украинской газодобыче, пытаясь поражать хранилища, но значительного успеха не достигают, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. враг концентрирует внимание на компрессорных станциях и газоочистных предприятиях.

Из-за этого Украина, по словам эксперта, потеряла значительную часть собственной добычи газа, что является серьезной проблемой. Именно поэтому нужно не только увеличить импорт газа сейчас, но и заранее спланировать поставки на февраль-март - период самого низкого давления в системе и минимальных объемов выдачи из хранилищ.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 ноября Россия снова совершила атаку по Украине. В нескольких областях прогремели взрывы, пострадали гражданские объекты. Под ударом оказались Одесская, Днепропетровская и Сумская области.

Вражеские беспилотники целенаправленно били по энергетической инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минэнерго. Из-за этих атак регион испытал серьезные перебои с электроснабжением.

В ночь на 14 ноября российские войска осуществили мощный комбинированный удар ракетами и дронами по территории Украины. В результате атаки есть десятки раненых, среди которых дети и беременная женщина, также есть погибшие. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ тарифы на газ Михаил Гончар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:43Фронт
Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

16:20Война
Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

14:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Последние новости

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

Реклама
13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

Реклама
11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Реклама
03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять