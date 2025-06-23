Новый этап дроновой войны: Зеленский раскрыл детали плана

Украина расширяет использование дронов оптоволоконного типа и готовится к их массовому производству.

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Украина планирует привлечь международное финансирование для производства дронов-перехватчиков / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

О главном:

Российские дроны должны уничтожаться максимально оперативно

Партнеры уже дают предварительное согласие на поддержку

Зеленский подчеркнул важность финансирования дроновой программы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует обсудить с международными партнерами дополнительное финансирование на производство дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими воздушными целями.

В своем вечернем видеообращении глава государства рассказал о разговоре с министром внутренних дел Игорем Клименко. Речь шла, в частности, о защите передовых позиций и эффективности использования подразделениями Национальной гвардии украинских беспилотников.

видео дня

Также Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. Президент подчеркнул необходимость быстрого уничтожения российских разведывательных дронов:

"Отдельно буду говорить на неделе с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков. Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось", - заявил Зеленский.

По его словам, уже есть предварительные договоренности с рядом европейских стран.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Кроме того, вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.

В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".

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