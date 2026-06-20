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Почему 21 июня нельзя вспоминать старые обиды: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
20 июня 2026, 16:21
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Энергетика 21 июня удваивает любые эмоции, поэтому весь негатив может вернуться сторицей.
Какой церковный праздник 21 июня
Какой церковный праздник 21 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 июня
  • Что можно делать 21 июня
  • Что нельзя делать 21 июня

В воскресенье, 21 июня, православные верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского - одного из христианских подвижников первых веков, который проявил необыкновенную стойкость перед лицом жестоких гонений. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 июня

Святой Юлиан родился в области Киликия в Малой Азии в состоятельной семье. Его отец был язычником и занимал высокий государственный пост сенатора, тогда как мать исповедовала христианство. После смерти супруга она переехала в город Тарс, где посвятила себя воспитанию сына в духе христианской веры. Именно там Юлиан принял крещение и получил духовное образование, которое во многом определило его дальнейшую судьбу.

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С ранних лет юноша отличался искренней верой, любовью к молитве и стремлением следовать христианским заповедям. Когда ему было около 18 лет, в Римской империи начались масштабные преследования христиан по приказу императора Диоклетиана, который требовал от подданных поклонения языческим богам.

За отказ отречься от Христа Юлиан был арестован и доставлен к правителю Маркиану. Ему обещали свободу, богатство и почести в обмен на отказ от веры, однако молодой христианин остался непреклонным. Ни угрозы, ни мучительные пытки не смогли заставить его изменить своим убеждениям.

Согласно церковному преданию, святого долгое время возили по городам Киликии, подвергая допросам и издевательствам. Несмотря на тяжелые испытания, он сохранял внутреннее спокойствие, мужество и преданность своей вере.

Особое место в житии святого занимает история его матери. Она сопровождала сына во время заключения и поддерживала его молитвами. Узнав о ее присутствии, власти надеялись, что женщина сможет убедить Юлиана отказаться от христианства. Однако она сама открыто заявила о своей вере. За это ее подвергли жестоким истязаниям, от которых она, по преданию, скончалась, разделив с сыном подвиг исповедничества.

В конечном итоге Юлиан был приговорен к смерти. По преданию, мученика поместили в мешок с песком и ядовитыми змеями, после чего бросили в море.

Кроме того, в 2026 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня - это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году, которым издавна приписывали особую магическую силу. Наши предки верили, что этот период - время самой мощной космической энергии, поэтому строго соблюдали определенные традиции и запреты, чтобы не навлечь на себя беду.

С астрономической точки зрения эта дата знаменует начало астрономического лета на Северном полушарии, когда Солнце достигает своего наивысшего зенита. Однако для многих поколений этот день имел прежде всего сакральное значение.

Люди верили, что граница между земным и потусторонним мирами становится чрезвычайно тонкой, а силы природы достигают пика своего могущества.

Народные приметы на 21 июня

  • Если утром в день солнцестояния вы увидели обильную росу - ждите богатого и щедрого урожая.
  • Гроза или дождь в этот день предвещают затяжную непогоду и плохой урожай зерновых.
  • Много звезд на ночном небе 21 июня обещают грибное лето и теплую осень.

Считается, что желание, загаданное на рассвете этого дня, обязательно сбудется в течение года.

Что запрещено делать 21 июня

  • Поддаваться негативу: нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и вспоминать старые обиды. Энергетика дня удваивает любые эмоции, поэтому весь негатив может вернуться сторицей.
  • Грустить и плакать: солнцестояние символизирует расцвет жизни и света, поэтому встречать его в подавленном настроении - плохая примета.
  • Лениться: этот день стоит провести активно, ведь пассивность может заблокировать приток новой жизненной энергии.
  • Играть с огнем и водой: по поверьям, эти стихии 21 июня обладают особой силой, поэтому небрежное отношение к ним может привести к несчастью.

Что можно делать 21 июня

21 июня считали удачным временем для работ в саду и в огороде. В этот период все хорошо приживалось и активно росло, поэтому сеяли и подсевали редис, салаты и другую зелень. Также тогда отправлялись собирать липовый цвет, ведь липа обычно расцветала в начале лета, наполняя воздух медовым ароматом.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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